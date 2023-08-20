Після обстрілу Чернігова: Галкін підтримав українців – емоційна відповідь Слави Дьоміна

Вчора, 19 серпня, росіяни цинічно обстріляли Чернігів. Для удару по центру міста вони використали ракету типу "Іскандер". Відтак є чимало загиблих та постраждалих. Російський шоумен Максим Галкін написав допис, в якому згадав про 6-річну Софію, яка загинула внаслідок ракетного обстрілу. Деякі українські артисти підтримали та подякували Максиму. Водночас радіоведучий Слава Дьомін обурився через це.

Він зазначив, що такі публікації ніяк не впливають на росіян, відтак він не розуміє, чому українці дякують Галкіну. Тут слід зазначити, що коментарі під дописом шоумена залишили Тарас Цимбалюк, Олександр Пономарьов. До того ж лайк на публікацію поставили Віталій Козловський, KOLA, Світлана Лобода та інші.

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Що Максим Галкін написав про Чернігів

Росіянин написав довгий щемливий текст про дівчинку Софію, яка загинула через вчорашній ракетний обстріл. Він також опублікував фото Драмтеатру, в який влучила ракета. Російський шоумен зізнався, що раніше там виступав і поспівчував рідним загиблих та постраждалих.

Наче стіни, камінь, а жива душа. Стільки людей землею ходять, на кнопочки натискають, а душі мертві. А цей театр має душу живу і житиме,

– зазначив гуморист.

Реакція Слави Дьоміна

Радіоведучий поділився, що не розуміє для чого дякувати іноагенту. За словами Слави, він би поаплодував і виразив вдячність Галкіну лише тоді, коли б той зробив так, щоб росіяни не запускали ракети в українців. Інакше він не бачить в цьому сенсу.

Усі так захопливо пишуть про те, що Галкін написав пост про Чернігів. Дякують йому, обіймають у коментарях. А нам що з того? Чого ви так радієте цьому посту? Якщо Макс та інші іноагенти зможуть зібрати людей і зробити так, що ці контрацептиви не будуть запускати літаки в наших дітей, тоді я йому поаплодую і подякую. А поки що ці пости нічого не дадуть ні нам, ні їм,

– зазначив інтерв'юер.



Слава Дьомін відреагував на пост Максима Галкіна / Скриншот з інстаграм-сторіс