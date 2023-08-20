Он отметил, что такие публикации никак не влияют на россиян, поэтому он не понимает, почему украинцы благодарят Галкина. Здесь следует отметить, что комментарии под публикацией шоумена оставили Тарас Цымбалюк, Александр Пономарев. К тому же, лайк на публикацию поставили Виталий Козловский, KOLA, Светлана Лобода и другие.
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Что Максим Галкин написал о Чернигове
Россиянин написал длинный щемящий текст о девочке Софии, которая погибла из-за вчерашних ракетных обстрелов. Он также опубликовал фото Драмтеатра, в который попала ракета. Российский шоумен признался, что раньше там выступал и посочувствовал родным погибших и пострадавших.
Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить,
– отметил юморист.
Реакция Славы Демина
Радиоведущий поделился, что не понимает для чего благодарить иноагента. По словам Славы, он бы поаплодировал и выразил признательность Галкину только тогда, когда тот сделал так, чтобы россияне не запускали ракеты в украинцев. Иначе он не видит в этом смысла.
Все так увлекательно пишут о том, что Галкин написал пост о Чернигове. Благодарят его, обнимают в комментариях. А нам что из этого? Почему вы так радуетесь этому посту? Если Макс и другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, что эти контрацептивы не будут запускать самолеты в наших детей, тогда я ему поаплодирую и поблагодарю. А пока эти посты ничего не дают ни нам, ни им,
– отметил интервьюер.
Слава Демин отреагировал на пост Максима Галкина / Скриншот с инстаграмм-сторис
Позиция Максима Галкина по поводу войны
- Актер и комик выступил против полномасштабного вторжения 24 февраля. Он рассказал о трагедиях Бучи и Мариуполя, обстрелах Одессы. Кроме того, Галкин со своей женой Аллой Пугачевой покинул Россию и переехал в Израиль, где проводил концерты. Часть средств Максим обещал отдавать пострадавшим из-за войны.
- За антивоенные высказывания Максима Галкина объявили "иноагентом" в России – там сделали заявление, будто его финансирует Украина.
- Здесь следует отметить, что еще до 24 февраля 2022 Галкин позволял себе только шутки о российском телевидении и иногда власть. После оккупации Крыма он как минимум один раз посещал полуостров. В 2021 году был внесен в "черный список" Минкульта, но в июне 2022 года его имя оттуда забрали.