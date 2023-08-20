Он отметил, что такие публикации никак не влияют на россиян, поэтому он не понимает, почему украинцы благодарят Галкина. Здесь следует отметить, что комментарии под публикацией шоумена оставили Тарас Цымбалюк, Александр Пономарев. К тому же, лайк на публикацию поставили Виталий Козловский, KOLA, Светлана Лобода и другие.

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Что Максим Галкин написал о Чернигове

Россиянин написал длинный щемящий текст о девочке Софии, которая погибла из-за вчерашних ракетных обстрелов. Он также опубликовал фото Драмтеатра, в который попала ракета. Российский шоумен признался, что раньше там выступал и посочувствовал родным погибших и пострадавших.

Вроде стены, камень, а живая душа. Столько людей по земле ходят, на кнопочки нажимают, а души мёртвые. А у этого театра душа живая и будет жить,

– отметил юморист.

Реакция Славы Демина

Радиоведущий поделился, что не понимает для чего благодарить иноагента. По словам Славы, он бы поаплодировал и выразил признательность Галкину только тогда, когда тот сделал так, чтобы россияне не запускали ракеты в украинцев. Иначе он не видит в этом смысла.

Все так увлекательно пишут о том, что Галкин написал пост о Чернигове. Благодарят его, обнимают в комментариях. А нам что из этого? Почему вы так радуетесь этому посту? Если Макс и другие иноагенты смогут собрать людей и сделать так, что эти контрацептивы не будут запускать самолеты в наших детей, тогда я ему поаплодирую и поблагодарю. А пока эти посты ничего не дают ни нам, ни им,

– отметил интервьюер.



Слава Демин отреагировал на пост Максима Галкина / Скриншот с инстаграмм-сторис