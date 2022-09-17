У п'ятницю, 16 вересня, список так званих "іноземних агентів" у росії поповнився. До таких зарахували пародиста й чоловіка примадонни Алли Пугачової Максима Галкіна.

Важливо Росія визнала шоумена Максима Галкіна іноземним агентом

Як Галкін відреагував на "звання" іноагента в росії

На рішення міністерство юстиції Максим Галкін відреагував миттєво. Тепер у шапці його інстаграм-профіля з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".

Скриншот з інстаграму Максима Галкіна

Крім того, в інстаграм-сторіс Максим Галкін опублікував афіші своїх майбутніх концертів у Литві – у Вільнюсі, Калайпеді, Каунасі та Шяулаї. Звичайно ж, не забув написати: "Максим Галкін визнаний мін'юстом рф іноагентом".

Скриншот з інстаграм-сторіс Максима Галкіна

Цікаво, що Максим Галкін повернувся з Ізраїлю й зараз перебуває в росії. Два дні тому він запостив відео, на якому показав, як його діти Ліза та Гаррі збираються до школи. "Привіт з дому. Дітки до школи збираються", – сміливо підписав шоумен, не приховуючи своє місцеперебування.

Чому Галкіна визнали іноагентом

До списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземних агентів", Максим Галкін потрапив за буцімто політичну діяльність та отримання допомоги від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції вважають, що таким джерелом є Україна.

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