У п'ятницю, 16 вересня, список так званих "іноземних агентів" у росії поповнився. До таких зарахували пародиста й чоловіка примадонни Алли Пугачової Максима Галкіна.
Важливо Росія визнала шоумена Максима Галкіна іноземним агентом
Як Галкін відреагував на "звання" іноагента в росії
На рішення міністерство юстиції Максим Галкін відреагував миттєво. Тепер у шапці його інстаграм-профіля з 9,4-мільйонною аудиторією красується напис: "Визнаний мін'юстом росії іноагентом".
Скриншот з інстаграму Максима Галкіна
Крім того, в інстаграм-сторіс Максим Галкін опублікував афіші своїх майбутніх концертів у Литві – у Вільнюсі, Калайпеді, Каунасі та Шяулаї. Звичайно ж, не забув написати: "Максим Галкін визнаний мін'юстом рф іноагентом".
Скриншот з інстаграм-сторіс Максима Галкіна
Чому Галкіна визнали іноагентом
До списку фізичних осіб, які виконують функцію "іноземних агентів", Максим Галкін потрапив за буцімто політичну діяльність та отримання допомоги від іноземного джерела. У російському міністерстві юстиції вважають, що таким джерелом є Україна.
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