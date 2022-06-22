Про те, що Максима вже немає в списку осіб, які загрожують національній безпеці України, свідчать дані на сайті Мінкульту. Звідти зникло ім'я Галкіна.

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Максима Галкіна видалили з "чорного списку" Мінкульту

Ймовірно, Галкін зник з цього списку через свою позицію щодо війни в Україні, оскільки він засуджує дії російської влади та армії, виїхав з Росії та став ворогом для своєї країни.

Однак ще в листопаді 2021 року СБУ пояснювала, що є "достатні дані про його діяльність на шкоду Україні, зокрема спрямовану на провокування сепаратистських настроїв, створення умов для порушення територіальної цілісності нашої держави, підтримку тимчасової окупації частини України країною-агресором". Саме через це подання Галкіна внесли до "чорного списку".

На сайті Мінкульту вказано, що останні зміни були внесені 21 червня 2022 року. Конкретні зміни не зазначені, однак після них ім'я Галкіна зникло з переліку осіб, які загрожують національній безпеці України. Зараз у цьому списку залишилося 209 осіб.

Зараз він опинився серед так званих "хароших рускіх", однак, чи варто змінювати позицію щодо дій росіян під час війни – питання дискусійне. Адже раніше Галкін був одним з тих, хто підтримував дії російської влади, тимчасову окупацію частини території нашої держави, що з часом призвело до повномасштабного вторгнення в Україну та жорстокої війни, геноциду українського народу.

Що Галкін говорить про війну в Україні