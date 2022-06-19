Обрали різні шляхи: Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною через рік після весілля
Джерело:інстаграм Тараса Цимбалюка
Український актор Тарас Цимбалюк повідомив про розставання з дружиною. Він зізнався, що пара обрала різні шляхи.
Відомий український актор Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною Тіною. Менш ніж рік тому вони зіграли весілля в Карпатах.
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Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною
Знаменитість опублікував фото з Тіною в інстаграм-сторіз, де й повідомив про розставання. Він написав, що вдячний за час, який пара провела разом. Вони пробули разом 4 роки.
Ми з Тіною більше не пара. Навіть після прекрасних чотирьох років разом так буває: щоб залишатися щасливими, мусимо обирати окремі дороги. Безмежно вдячний за цей час. Життя продовжується,
– зізнався актор.
Тарас Цимбалюк розійшовся з дружиною / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка
Що відомо про шлюб Тараса Цимбалюка й Тіни Антоненко
- Актор познайомився з візажисткою та фотографинею Тіною Антоненко на зйомках кліпу Монатіка на трек "Вечность". Там дівчина працювала художницею з гриму. Потім між ними зав'язалися романтичні стосунки.
- Коли Тарас Цимбалюк був учасником проєкту "Танці з зірками", він наважився освідчитись Тіні. Під час одного з прямих ефірів він зробив їй пропозицію. Дівчина погодилася вийти за нього заміж після трьох років стосунків.
- 3 липня закохані одружилися. Їхнє весілля пройшло не на Мальдівах, а посеред Карпат. Вони сказали одне одному "так" на тлі красивої арки з живих квітів, запросили гостей за святковий стіл просто неба й виконали перший весільний танець під дощем.
Розлучення під час війни
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