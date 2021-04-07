Кеті Перрі та Орландо Блум відпочивають з донькою на пляжі та вперше показали її обличчя

Американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум в серпні 2020 року стали батьками. У них народилася донька Дейзі. Папараці вдалося сфотографувати сім'ю під час відпочинку на пляжі. Тепер в мережі з'явилися перші знімки, де видно обличчя крихітки.

Фотографії донечки знаменитого подружжя й раніше з'являлися в мережі, проте на них не було видно її обличчя. Самі зіркові батьки ще не показували свою донечку, проте й приховати її від публіки не вдалося.

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У мережі показали обличчя доньки Кеті Перрі та Орландо Блума

На фото, яке опублікувало видання The Page Six, артистка зображена у пляжній сукні, солом'яній панамі та захисній масці. Вона намагалася бути непомітною, проте папараці все-таки впізнали її. У лівій руці Кеті тримала семимісячну доньку Дейзі. Рожевощока красуня була одягнена у блакитні шорти, білу кофтинку та панамку.

У теплий сонячний день Перрі разом із крихіткою вирушила на прогулянку та чудово провела час на березі океану в Санта-Барбарі.

Зіркові матусі та їхні донечки:

"ангел" Victoria's Secret Ельза Госк поділилася з шанувальниками миловидним моментом, де її крихітка Тууліккі прокидається;

акторка Гіларі Дафф показала новонароджену донечку через тиждень після домашніх пологів;

нідерландська модель Ромі Стрейд прогулялася пляжем з маленькою донькою.