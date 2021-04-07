Американська модель Грейс Елізабет таємно народила сина Ноа від чоловіка – футболіста Ніколаса Краузе. Усю вагітність пара тримала в секреті і лише 7 квітня зізналась, що вони вперше стали батьками.

Про свою вагітність та народження сина 24-річна модель розповіла не лише в інстаграмі, а й ексклюзивно для журналу Vogue. Вона також розмістила миловидний кадр чорно-білого кольору, на якому демонструє великий округлий живіт.

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Грейс зізналась, що хотіла приховати вагітність, оскільки лише так могла пережити вагітність "без сторонніх очей та очікувань".

"Я пишу це зі сльозами на очах, з усмішкою до вух. Сьогодні ми оголошуємо світу про народження нашої людинки… Зустрічайте Ноа. Я тримала в секреті вагітність, тому що не була готова розказати про неї всьому світу", – розповіла жінка.

Мій найкращий секрет. Ми з чоловіком дійсно просто хотіли прожити ці дорогоцінні моменти і дати нашому майбутній дитині любов і увагу, в яких він потребував, щоб рости без сторонніх очей і очікувань. Тільки ми. І це було абсолютно красиво,

– написала схвильована матуся.



Грейс Елізабет стала мамою / Фото журналу Vogue

Модель додала, що вагітність повністю змінила її сприйняття краси. Її тіло, шкіра і здоров'я зазнали чималих змін, але вона розуміє, що це все – дрібниці та лише доказ сили і краси. Грейс Елізабет зізналась, що нарешті усвідомила, якою сильною і чудовою може бути материнська любов.

Що цікаво, пологи зірки почались прямо під час зйомки для Victoria's Secret до Дня матері. У неї почались перейми з перервами у 10 хвилин і все тривало до наступного дня 17 години вечора. О 18:00 у них народився малюк. Але у який це день сталось – наразі незрозуміло. В інстаграмі молоду матусю вже привітали її колеги-моделі, такі як: Ельза Госк, Ромі Стрейд, Джіджі і Белла Хадід, Алексина Грем, Сара Сампайо, Марта Хант, Жизель Олівейра та багато інших. Чимало з них нещодавно теж народили дітей.

Стосунки Грейс та Ніколаса

Варто додати, що стосунки моделі Грейс Елізабет і німецького футболіста Ніколаса Краузе почалися у 2018 році, а вже у вересні 2019 року вони оголосили про заручини.