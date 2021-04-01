"Ангел" Victoria's Secret Ромі Стрейд прогулялася пляжем з донечкою
Доньці нідерландської модель Ромі Стрейд лише чотири місяці, однак вона вже встигла стати зіркою соцмереж. Новоспечена матуся активно проводить час з крихіткою. Днями вони прогулялися пляжем.
Джерело:інстаграм Ромі Стрейд
Від грудня минулого року 25-річна Ромі Стрейд ледь не щодня показує 6,7-мільйонній аудиторії в інстаграмі первістка Мінт ван Ліувен. Знаменитість в захваті від омріяного материнства, адже намагалася завагітніти кілька років. Донечці вона присвячує всю себе та весь свій час.
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Ромі Стрейд прогулялася пляжем з донечкою
Разом з чоловіком Лауренсом ван Леейвеном і чотиримісячною Мінт "ангел" Victoria's Secret відправилася на пляж. Сім'я влаштувала прогулянку в спекотний день, тому для виходу Ромі Стрейд обрала сірий топ в рубчик, темні штани та олімпійку кольору хакі, якою прикривала голову від палючого сонця. Її образ завершили масивні сонцезахисні окуляри та лаконічні золоті сережки.
Крихітну донечку зіркова матуся переносила в спеціальному ергорюкзаку. Мінт одягли у тепле вбрання молочного кольору та білу панаму. Якщо батьки насолоджувалися мальовничими пейзажами, до їхня донечка солодко спала майже всю прогулянку пляжем.
"Пляжний день з моїми коханими", – лаконічно написала модель.
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Що відомо про вагітність Ромі Стрейд
- Модель завагітніла після лікування безпліддя, яке тривало два роки.
- "Ангел" Victoria's Secret ретельно готувалася до пологів – заздалегідь купувала речі для крихітки та робила вправи на фітболі.
- На початку грудня вона народила первістка – дівчинку Мінт ван Ліувен.
- За два місяці після пологів знаменитість показала фігуру в білизні та повідомила, що працює у спортзалі, аби повернутися у свою ідеальну форму.
- За останні чотири місяці Ромі Стрейд встигла показати безліч парних образів зі своєю крихіткою.
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