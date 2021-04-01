Доньці нідерландської модель Ромі Стрейд лише чотири місяці, однак вона вже встигла стати зіркою соцмереж. Новоспечена матуся активно проводить час з крихіткою. Днями вони прогулялися пляжем.

Від грудня минулого року 25-річна Ромі Стрейд ледь не щодня показує 6,7-мільйонній аудиторії в інстаграмі первістка Мінт ван Ліувен. Знаменитість в захваті від омріяного материнства, адже намагалася завагітніти кілька років. Донечці вона присвячує всю себе та весь свій час.

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Ромі Стрейд прогулялася пляжем з донечкою

Разом з чоловіком Лауренсом ван Леейвеном і чотиримісячною Мінт "ангел" Victoria's Secret відправилася на пляж. Сім'я влаштувала прогулянку в спекотний день, тому для виходу Ромі Стрейд обрала сірий топ в рубчик, темні штани та олімпійку кольору хакі, якою прикривала голову від палючого сонця. Її образ завершили масивні сонцезахисні окуляри та лаконічні золоті сережки.

Крихітну донечку зіркова матуся переносила в спеціальному ергорюкзаку. Мінт одягли у тепле вбрання молочного кольору та білу панаму. Якщо батьки насолоджувалися мальовничими пейзажами, до їхня донечка солодко спала майже всю прогулянку пляжем.

"Пляжний день з моїми коханими", – лаконічно написала модель.

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