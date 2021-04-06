Знаменита шведська модель Ельза Госк показала нове відео, де зображена маленька донька. "Ангел" Victoria's Secret поділилася з шанувальниками миловидним моментом, де крихітка прокидається.

Ельза Госк приєдналася до числа тих відомих людей, які стали батьками на карантині. Після народження доньки модель активно ділиться її фото в соціальних мережах, а також вже повернулася до роботи на знімальному майданчику, куди разом із нею їздить крихітка.

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Як прокидається донька Ельзи Госк

Маленька Тууліккі постала перед камерою зіркової матусі в дитячому коконі. Там вона солодко спала й Ельзі вдалося зняти миловидний ролик під час того, як дівчинка прокидалася. Крихітка зображена у білому вбранні. Вона тягнеться ручками та мило усміхається своїй мамі.

Туулуккі має надзвичайно красиві та великі блакитні очі. Госк полюбляє оприлюднювати портрети первістка, адже безмежно щаслива перебувати у новому для себе статусі.

"Прокинувшись з нею", – з ніжністю написала Ельза в публікації.

Пропонуємо переглянути й інші зворушливі кадри, які з'являлися на сторінці Госк за час її материнства. Нагадаємо, шведська красуня вперше стала мамою 12 лютого 2021 року.