"Ну і п**дуй": соліст гурту "Корупція" про Бардаша, який хоче виїхати в Росію

Продюсер Юрій Бардаш не засудив агресію Росії й, за інформацією Михайла Крупіна, хоче перебратись туди. Саме через це всі підопічні та колеги Бардаша розірвали з ним зв'язок.

Відомий реп-гурт "Корупція" також перебував під продюсерством Юрія Бардаша. Та тепер його підопічні зупиняють з ним співпрацю через те, що той так і не засудив агресію Росії та ніяк не підтримує Україну.

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Михайло Крупін про Бардаша

Лідер гурту "Корупція" Михайло Крупін повідомив, що Юрій Бардаш ще не має російського паспорта. Але, схоже, що планує його отримати та перебратися в країну-агресорку попри всі її злочинні та терористичні дії.

Паспорта в нього ще немає. Його не так легко отримати. Він зараз у Грузії. Але як я зрозумів, він справді збирається туди перебиратися (у Росію – Showbiz 24),

– заявив Михайло Крупін.

Фронтмен реп-гурту зізнався, що Юрій Бардаш на початку вторгнення начебто публікував інформацію про війну та збирав на щось кошти. Але згодом видалив все з особистих сторінок. Репер зізнався, що почувається покинутим.

"Мені це боляче. Я відчуваю, що нас просто покинули. Ми ще відмиватимемося від цього. Йдеш – ну й п**здуй", – лаконічно підсумував Крупін.

Хто завершив співпрацю з Юрієм Бардашем