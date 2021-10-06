10 жовтня пройде 6 випуск популярного шоу "Танці з зірками". Ефір буде присвячений кумирам учасників і запам'ятається багатьом.

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Ефір відкриє Грег Чапкіс

Оскільки новий сезон проєкту повинен бути присвячений покійному Григорію Чапкісу, у 6 ефірі знову згадають про легендарного хореографа. Однак цього разу на сцену вийде його син – Грег Чапкіс. Він відкриє 6 випуск шоу.

Ілону Гвоздьову замінить фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Вона стане четвертою суддею та оцінюватиме учасників. До того ж колектив виступить на сцені з новою піснею "7 вітрів".



Юлія Саніна / Фото з інстаграму Юлії Саніної

Чим ще дивуватиме випуск: