10 октября пройдет 6 выпуск популярного шоу "Танцы со звездами". Эфир будет посвящен кумирам участников и запомнится многим.
Интересно Винченцо из "Холостячки" рассказал о конфликте с другим участником шоу
Эфир откроет Грег Чапкис
Поскольку новый сезон проекта должен быть посвящен покойному Григорию Чапкису, в 6 эфире снова вспомнят о легендарном хореографе. Однако на этот раз на сцену выйдет его сын – Грег Чапкис. Он откроет 6 выпуск шоу.
Илону Гвоздеву заменит фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Она станет четвертой судьей и будет оценивать участников. К тому же коллектив выступит на сцене с новой песней "7 вітрів".
Юлия Санина / Фото из инстаграма Юлии Саниной
Чем еще будет удивлять выпуск:
- Александра Зарицкая расскажет про самый сложный период своей жизни и выполнит непростую самбу;
- Артур Логай поделится щемящей историей любви своих бабушки и дедушки;
- Ольга Харлан расскажет о самом дорогом человеке – сестре;
- MELOVIN попытается открыться по-новому и предстанет без грима. Он признается, как стал жертвой буллинга в школе.
- Также станет известно, согласилась ли Илона Гвоздева поставить танец MELOVIN и партнерше Лизе Русиной после конфликта.