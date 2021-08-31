Успішний український рок-гурт The Hardkiss потішив шанувальників новою музичною прем'єрою. Музиканти випустили відеороботу на пісню "7 вітрів".
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The Hardkiss презентували кліп "7 вітрів"
Композиція увійшла до альбому "Жива і не залізна", що вийшов наприкінці травня 2021 року. Пісня "7 вітрів", як і платівка загалом, передає щирі емоції. Також альбом показав фронтвумен гурту Юлію Саніну з іншого боку – ту, яка за сценою.
Кліп на пісню "7 вітрів" здебільшого складається з кадрів, змонтованих із запальних концертів The Hardkiss. Окремо у ролику постає Юлія Саніна, що ефектно позує перед об'єктивом на тлі літака й феєрверків. Режисером відео став Валерій Бебко.
Фронтвумен гурту знову побачили у сміливому образі. Вона приміряла сірий смугастий піджак, темний топ, напівпрозору кофтинку з червоним відтінком та спідницю з бахромою. Look доповнювала епатажна зачіска з ріжками та макіяж у фіолетових та червоних кольорах. Зазначимо, що в такому аутфіті співачка виступала на Atlas Weekend.
The Hardkiss – "7 вітрів": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Новий кліп The Hardkiss у хорошому сенсі вразив шанувальників. Здебільшого вони захоплюються новою роботою гурту:
- "Улюблений трек нового альбому";
- "Юлія як завжди – богиня. Обожнюю цю неймовірну пісню, тепер ще й в кліп закохалась";
- "Дуже крутий кліп. Дякую за емоції";
- "Неможливо відірватися. Так круто, що аж не вистачає слів";
- "Просто до мурах";
- "Частина з літаком дуже сильна і кадри неймовірні. Крутий кліп! Стильно".
Текст пісні "7 вітрів" The Hardkiss
Тінь на моєму ліжку лишив ти
Впіймала я
Тільки ніч не тримала
Ніч нічого не значить
Залишитись разом і втекти від людей
Чи згорати кожен раз
Залишитись одній між твоїх спокус
І моїх німих образ
Загублені в почуттях
Тримали світ у руках
Залишусь з тобою
На семи вітрах
На семи вітрах
На семи вітрах
Сіль розсипали
Все починали із нуля
Знову лід розбивали
Лід нам усе пробачить
Залишились разом і втекли від людей
І згорали кожен раз
Залишились разом між твоїх спокус
І моїх німих образ
Загублені в почуттях
Тримали світ у руках
Залишусь з тобою
Ау
На семи вітрах
На семи вітрах
На семи вітрах
Загублені в почуттях
На семи вітрах
Тримали світ у руках
На семи вітрах