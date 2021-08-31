Успішний український рок-гурт The Hardkiss потішив шанувальників новою музичною прем'єрою. Музиканти випустили відеороботу на пісню "7 вітрів".

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The Hardkiss презентували кліп "7 вітрів"

Композиція увійшла до альбому "Жива і не залізна", що вийшов наприкінці травня 2021 року. Пісня "7 вітрів", як і платівка загалом, передає щирі емоції. Також альбом показав фронтвумен гурту Юлію Саніну з іншого боку – ту, яка за сценою.

Кліп на пісню "7 вітрів" здебільшого складається з кадрів, змонтованих із запальних концертів The Hardkiss. Окремо у ролику постає Юлія Саніна, що ефектно позує перед об'єктивом на тлі літака й феєрверків. Режисером відео став Валерій Бебко.

Фронтвумен гурту знову побачили у сміливому образі. Вона приміряла сірий смугастий піджак, темний топ, напівпрозору кофтинку з червоним відтінком та спідницю з бахромою. Look доповнювала епатажна зачіска з ріжками та макіяж у фіолетових та червоних кольорах. Зазначимо, що в такому аутфіті співачка виступала на Atlas Weekend.

The Hardkiss – "7 вітрів": дивіться відео онлайн



Реакція мережі

Новий кліп The Hardkiss у хорошому сенсі вразив шанувальників. Здебільшого вони захоплюються новою роботою гурту:

"Улюблений трек нового альбому";

"Юлія як завжди – богиня. Обожнюю цю неймовірну пісню, тепер ще й в кліп закохалась";

"Дуже крутий кліп. Дякую за емоції";

"Неможливо відірватися. Так круто, що аж не вистачає слів";

"Просто до мурах";

"Частина з літаком дуже сильна і кадри неймовірні. Крутий кліп! Стильно".

Текст пісні "7 вітрів" The Hardkiss

Тінь на моєму ліжку лишив ти

Впіймала я

Тільки ніч не тримала

Ніч нічого не значить

Залишитись разом і втекти від людей

Чи згорати кожен раз

Залишитись одній між твоїх спокус

І моїх німих образ

Загублені в почуттях

Тримали світ у руках

Залишусь з тобою

На семи вітрах

На семи вітрах

На семи вітрах

Сіль розсипали

Все починали із нуля

Знову лід розбивали

Лід нам усе пробачить

Залишились разом і втекли від людей

І згорали кожен раз

Залишились разом між твоїх спокус

І моїх німих образ

Загублені в почуттях

Тримали світ у руках

Залишусь з тобою

Ау

На семи вітрах

На семи вітрах

На семи вітрах

Загублені в почуттях

На семи вітрах

Тримали світ у руках

На семи вітрах