Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) поділився відвертою розповіддю про досвід приниження над ним. Він неодноразово ставав жертвою психологічного тиску – не тільки у дитинстві, але й коли став успішним співаком.

До слова MELOVIN зізнався, як батьки відреагували на його камінг-аут

MELOVIN про булінг

Виконавець розповів, що у 3 класі на новорічному святі він приміряв образ кумира – Вєрки Сердючки. З того часу школярі почали жорстоко знущатися з хлопця.

Мені кричали: "Чому ти ідеш до чоловічого туалету", мене ловили у коридорах, кидали рюкзак, плювали у склянку із соком, викидали речі у вікно,

– поділився співак.

MELOVIN зауважив, що часто ховався у кабінеті музики – тільки там хлопець почувався комфортно. Щоб пограти на фортепіано він навіть втікав з інших уроків.

"Я хотів бути співаком і жив своєю мрією, і це давало мені сили, бо через булінг я плакав дуже багато, просто ридма ридав. Довгий час нічого не розповідав батькам, доки мене не вдарили дуже сильно головою об стіну і я не потрапив до лікарні. Тоді до школи прийшов мій батько та заступився за мене", – вразив артист.

Приниження у професійній сфері

MELOVIN зізнався, що якби не зазнав булінгу, не став би тим, ким є. Невдачі та розчарування змушували хлопця добиватися своїх цілей і здійснювати мрії.

Навіть перемігши Нацвідбір на Євробачення-2018, співак зіткнувся з приниженнями. Деякі відомі українські артисти називали його "катарактою" через лінзу в оці, що була частиною сценічного образу.

Булінгу в професійній сфері було багато. Для мене це змінило все, я вирішив, що не хочу закохуватися в артистів, знайомитися із ними, як людьми, краще буду захоплюватися їхньою творчістю,

– наголосив MELOVIN.



MELOVIN з лінзою / Фото з інстаграму артиста

Хто з зірок ставав жертвою булінгу