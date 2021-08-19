Відомий український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) поділився відвертою розповіддю про досвід приниження над ним. Він неодноразово ставав жертвою психологічного тиску – не тільки у дитинстві, але й коли став успішним співаком.
До слова MELOVIN зізнався, як батьки відреагували на його камінг-аут
MELOVIN про булінг
Виконавець розповів, що у 3 класі на новорічному святі він приміряв образ кумира – Вєрки Сердючки. З того часу школярі почали жорстоко знущатися з хлопця.
Мені кричали: "Чому ти ідеш до чоловічого туалету", мене ловили у коридорах, кидали рюкзак, плювали у склянку із соком, викидали речі у вікно,
– поділився співак.
MELOVIN зауважив, що часто ховався у кабінеті музики – тільки там хлопець почувався комфортно. Щоб пограти на фортепіано він навіть втікав з інших уроків.
"Я хотів бути співаком і жив своєю мрією, і це давало мені сили, бо через булінг я плакав дуже багато, просто ридма ридав. Довгий час нічого не розповідав батькам, доки мене не вдарили дуже сильно головою об стіну і я не потрапив до лікарні. Тоді до школи прийшов мій батько та заступився за мене", – вразив артист.
Приниження у професійній сфері
MELOVIN зізнався, що якби не зазнав булінгу, не став би тим, ким є. Невдачі та розчарування змушували хлопця добиватися своїх цілей і здійснювати мрії.
Навіть перемігши Нацвідбір на Євробачення-2018, співак зіткнувся з приниженнями. Деякі відомі українські артисти називали його "катарактою" через лінзу в оці, що була частиною сценічного образу.
Булінгу в професійній сфері було багато. Для мене це змінило все, я вирішив, що не хочу закохуватися в артистів, знайомитися із ними, як людьми, краще буду захоплюватися їхньою творчістю,
– наголосив MELOVIN.
MELOVIN з лінзою / Фото з інстаграму артиста
Хто з зірок ставав жертвою булінгу
- Джамала зазнавала булінгу у школі просто через те, що співала. Одного разу дівчинці натерли обличчя виноградом та побили.
- Репера Позитива (Олексія Завгороднього) називали дівчинкою. Все тому, що у школі у нього був високий тембр голосу.
- Дзідзьо страждав від насмішок через маленький зріст.