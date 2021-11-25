"На Новий рік працюватиме SLAVA KAMINSKA, а не "НеАнгели": чому артистка скасувала усі концерти

Епопея над стосунками колишніх учасників дуету "НеАнгели" продовжується. Після заяв Вікторії Смеюхи про булінг Слави Камінської за час їхньої спільної роботи, остання дала власне інтерв'ю. Зокрема вона розповіла, чому вони більше не виступатимуть разом навіть після розпаду колективу.

Як повідомляли раніше Вікторія і Слава, а також їхній продюсер Юрій Нікітік, співачки продовжать виступатим разом на певних концертах і корпоративах, які були замовлені раніше. Але після низки скандалів між зірками, Камінська заявила, що не виступить на одній сцені з Вікторією.

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Я від них (концертів, – Showbiz 24) відмовилась. Тому що я не вийду на сцену з людиною, яка себе так поводить. Це людина, з якою я працювати на одній сцені не хочу… Зараз я з нею категорично не вийду. На Новий рік буде працювати SLAVA KAMINSKA, а не "НеАнгели",

– заявила Слава Камінська.

За її словами, приводом для цього стали заяви Смеюхи про булінг прямо під час одного з концертів, а також остання ситуація із тортом, де Вікторія "розрізала" зображення обличчя Слави. Ще місяць тому Вікторія приходила у гримерну Слави і вибачалась перед нею та просила примирення. Але без жодних на те причин повторно спровокувала конфлікт.

Зараз Слава не хоче співати з Вікторією і не впевнена, чи привіталась би з нею на вулиці.



Слава Камінська і Вікторія Смеюха / Фото з інстаграму співачки

Нікітін про майбутнє "НеАнгелів"

Одразу після новини про розпад колективу у квітні 2021 року продюсер Юрій Нікітін розповідав, що співпрацюватиме зі Славою Камінською та Вікторією Смеюхою. Він зазначав, що Слава має більшу команду, ніж Віка, і вона більше готова до сольного етапу. Але співачки продовжать виконувати весь репертуар на корпоративах і закритих вечірках.

Ми продовжуємо працювати спільно. Кожна солістка окремо у своїх програмах не співатиме основні хіти "НеАнгелів". Репертуар гурту залишиться в рамках гурту,

– казав раніше продюсер.