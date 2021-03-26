Нова пісня теж не підійшла: Білорусь усунули від участі в Євробаченні

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Джерело:

eurovision.tv

Друга пісня представників Білорусі на Євробаченні гурту "Галасы ЗМеста" теж не підійшла. Тому країна у 2021 році не братиме участі у пісенному конкурсі.

Організатори конкурсу 10 березня звернулися до Белтелерадіокомпанії та попросили внести правки у стару пісню або написати нову.

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Нову пісню показали

Так, у Білорусі показали нову пісню того ж гурту. Заявку ретельно вивчили, щоб оцінити її право на участь в Євробаченні.

Однак організатори виявили, що нова пісня також порушує правила конкурсу.

Оскільки Белтелерадіокомпанія не змогла подати відповідну заявку в протягом продовженого терміну, на жаль, Білорусь не братиме участі в 65 конкурсі Євробачення,
– мовиться у заяві організаторів.

Пісню показали в мережі. Цього разу гурт співав про зайців та лисиць.

Що цьому передувало

  • На початку березня у Білорусі заявили, що гурт "Галасы ЗМеста" представлятиме країну на Євробаченні. Виконавці висміювали протести в країні та опозиціонерку Світлану Тихановську.
  • Колектив мав їхати на конкурс з російськомовною піснею "Я научу тебя", яка натякає на контроль та маніпуляції в країні. Країну могли дискваліфікувати через політичний підтекст, тому гурту дали час, аби виправити ситуацію.
  • Згодом "Галасы ЗМеста" почали писати нову пісню, хоча звинувачення у політичних мотивах відкидали.
  • Голова Білтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт розповідав, що гурт написав 2 пісні: веселу і сумну.