Білоруси написали нову пісню для Євробачення-2021
Представник Білорусі на Євробаченні-2021 гурт "Галасы ЗМеста" написав нову пісню. Композицію створили після того, як трек "Я научу тебе" не допустили до конкурсу через політичний підтекст. Нову пісню представлять вже наступного тижня.
Джерело:ОНТ
Як повідомив Іван Ейсмонт, колектив "Галасы ЗМеста", котрий підтримує режим Лукашенка, написав одразу дві нові пісні. Одну з них керівництво Білтелерадіокомпанії відібрало для Євробачення-2021 й невдовзі відправить організаторам міжнародного конкурсу.
До теми Прогнози букмекерів на Євробачення-2021: яка країна отримає перемогу
Гурт запропонував вибір з двох нових пісень. Ми обрали одну з них. Найближчим часом вона буде у зведеному вигляді відправлена в EBU,
– йдеться в повідомленні.
Назву пісні поки тримають в секреті, але обіцяють, що світ почує її вже наступного тижня. Додамо, що Європейська спілка радіомовлення і телебачення пішла назустріч представникам Білорусі й продовжила для них термін подачі заявки до 1 квітня.
Що відомо про представників Білорусі на Євробаченні-2021
- На початку березня стало відомо, що Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі представить гурт "Галасы ЗМеста", який висміює протести в країні та опозиціонерку Світлану Тихановську.
- Колектив мав їхати на Євробачення-2021 з російськомовною піснею "Я научу тебя", яка натякає на контроль та маніпуляції в країні. Білорусь могли дискваліфікувати через політичний підтекст треку, тому учасникам запропонували змінити слова або обрати іншу пісню.
- Згодом стало відомо, що "Галасы ЗМеста" пише нову пісню, хоч і не помічає жодних політичних мотивів у представленому раніше синглі.
Поділитися новиною