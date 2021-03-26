Представник Білорусі на Євробаченні-2021 гурт "Галасы ЗМеста" написав нову пісню. Композицію створили після того, як трек "Я научу тебе" не допустили до конкурсу через політичний підтекст. Нову пісню представлять вже наступного тижня.

Як повідомив Іван Ейсмонт, колектив "Галасы ЗМеста", котрий підтримує режим Лукашенка, написав одразу дві нові пісні. Одну з них керівництво Білтелерадіокомпанії відібрало для Євробачення-2021 й невдовзі відправить організаторам міжнародного конкурсу.

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Гурт запропонував вибір з двох нових пісень. Ми обрали одну з них. Найближчим часом вона буде у зведеному вигляді відправлена в EBU,

– йдеться в повідомленні.

Назву пісні поки тримають в секреті, але обіцяють, що світ почує її вже наступного тижня. Додамо, що Європейська спілка радіомовлення і телебачення пішла назустріч представникам Білорусі й продовжила для них термін подачі заявки до 1 квітня.

Що відомо про представників Білорусі на Євробаченні-2021