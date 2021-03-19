На міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2021 Білорусь представить гурт "Галасы ЗМеста", який підтримує режим Лукашенка. Колектив ледь не дискваліфікували через політичний підтекст пісні "Я научу тебе". Після довгих перемовин музиканти погодилися написати нову композицію.

На початку березня стало відомо, що Білорусь на Євробаченні-2021 в Роттердамі представить гурт "Галасы ЗМеста", який висміює протести проти Лукашенка. Однак вже наступного дня Європейська мовна спілка оголосила, що учасники не зможуть поїхати на конкурс з заявленою російськомовною піснею "Я научу тебе", адже вона "ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу". Музикантам запропонували два сценарії, щоб уникнути дискваліфікації, – змінити текст або написати іншу композицію. Вони обрали другий варіант.

Варто знати Чому Євробачення-2021 може дискваліфікувати Білорусь

Учасники від Білорусі пишуть нову пісню на Євробачення-2021

Керівник Білтелерадіокомпанії Іван Ейсмонт заявив, що вони нарешті дійшли згоди з Європейською мовною спілкою та гуртом "Галасы ЗМеста". Так, білоруси пишуть нову пісню, яка, як він сподівається, збере мільйон прослуховувань в мережі та підкорить всю Європу. Представник БТРК додав, що в представленому раніше синглі "Я научу тебе", не бачить жодного політичних мотивів.

Ми запропонували гурту "Галасы ЗМеста" надати нам якийсь інший варіант. Нову пісню. І зараз, наскільки я знаю, йде активна робота. Я наполягаю на тому, що ця пісня не має ніякого політичного підтексту. Про це говорив багато й автор слів. Як на мене, це зрозуміло будь-якій людині, яка знайома з російською мовою. Кожен трактує так, як йому вигідно,

– йдеться в повідомленні.

Сам лідер гурту "Галасы ЗМеста" Дмитро Бутаков запевнив, що вони не опускають руки та будуть боротися за перемогу в конкурсі вже з новою піснею. Він цілеспрямовано не змінює сингл "Я научу тебе", адже його "вже й так знають та всюди співають".

"Не допустили, значить не допустили. Напевно, щось там розгледіли. Хоча для мене це таємниця за сімома замками. Ніякий політичний сенс туди не закладався. На цьому справа не зупинилася. Нас ще не виключили", – наголосив співак.

Варто зазначити, що "Галасы ЗМеста" висміює опозиційні протести в Білорусі, тому поява саме цього гурту серед учасників Євробачення-2021 не на жарт обурила громадськість. На думку білорусів, які відгукуються про колектив в мережі, музиканти не гідні представляти країну на європейському конкурсі через політичну позицію.