У ніжній сукні та сережках принцеси Діани: Кейт Міддлтон зачарувала елегантністю

Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом була в Аскоті на королівських кінних перегони. Хоча герцогиня не дуже любить подібні заходи, та все одно зачарувала публіку бездоганним зовнішнім виглядом.

Дружина принца Вільяма завжди для виходів обирає вбрання, яке підкреслює витончену фігуру. На кінних перегонах Кетрін вкотре зачарувала елегантністю.

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Елегантний образ Кейт Міддлтон

На захід Кейт приїхала в білій сукні з принтом у коричневий горох від бренду Alessandra Rich. Поєднала вишукане вбрання з замшевими туфлями-човниками на підборах від бренду Gianvito Rossi. Серед аксесуарів на Кейт був капелюхом-канотьє з білими квітами Sally Ann Provan та розкішні діамантові сережки принцеси Діани. Ці прикраси Міддлтон вперше одягала у 2019 році на церемонію BAFTA-2019. Волосся герцогиня зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями і чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.



Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона



Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона

Відомо, що принцеса Діана вперше одягнула ці сережки у 1989 році. Вони стали одними з найулюбленіших її прикрас для вечірніх заходів. Ймовірно, ці сережки були подарунком для неї під час турне країнами Перської затоки у 1989 році.

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