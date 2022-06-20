У ніжній сукні та сережках принцеси Діани: Кейт Міддлтон зачарувала елегантністю
Джерело:інстаграм Кріса Джексона
Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом була в Аскоті на королівських кінних перегони. Хоча герцогиня не дуже любить подібні заходи, та все одно зачарувала публіку бездоганним зовнішнім виглядом.
Дружина принца Вільяма завжди для виходів обирає вбрання, яке підкреслює витончену фігуру. На кінних перегонах Кетрін вкотре зачарувала елегантністю.
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Елегантний образ Кейт Міддлтон
На захід Кейт приїхала в білій сукні з принтом у коричневий горох від бренду Alessandra Rich. Поєднала вишукане вбрання з замшевими туфлями-човниками на підборах від бренду Gianvito Rossi. Серед аксесуарів на Кейт був капелюхом-канотьє з білими квітами Sally Ann Provan та розкішні діамантові сережки принцеси Діани. Ці прикраси Міддлтон вперше одягала у 2019 році на церемонію BAFTA-2019. Волосся герцогиня зібрала у зачіску ззаду, а на обличчі зробила макіяж з коричневими тінями і чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.
Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона
Кейт Міддлтон у сережках принцеси Діани / Фото з інстаграму Кріса Джексона
Відомо, що принцеса Діана вперше одягнула ці сережки у 1989 році. Вони стали одними з найулюбленіших її прикрас для вечірніх заходів. Ймовірно, ці сережки були подарунком для неї під час турне країнами Перської затоки у 1989 році.
Попередні виходи Кейт Міддлтон
- Нещодавно герцогиня відвідувала робочих захід. Вона сіла за круглий стіл з міністрами уряду Королівського фонду раннього дитинства у Королівському інституті в Лондоні. Тоді одягнула трендовий ніжно-рожевий костюм від Alexander McQueen, який поєднала з білим топом та елегантними туфлями-човниками підборах.
- Кейт Міддлтон і принц Вільям приєдналися до панахиди вшанування пам'яті 72 людей, які п'ять років тому трагічно загинули під час руйнівної пожежі в вежі Гренфелл. Герцогиня постала перед публікою в елегантній білій сукні довжини нижче колін, з лаконічним декольте та об'ємними короткими рукавами.
- Кейт Міддлтон разом з чоловіком побувала на церемонії вручення ордена Підв'язки в каплиці Святого Георгія. Для заходу вона обрала елегантну сукню насиченого блакитного кольору.