Жена принца Уильяма всегда для выходов выбирает наряды, подчеркивающие изящную фигуру. На конной гонке Кэтрин в очередной раз очаровала элегантностью.
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Элегантный образ Кейт Миддлтон
На мероприятие Кейт приехала в белом платье с принтом в коричневый горох от бренда Alessandra Rich. Соединила изысканные наряды с замшевыми туфлями-лодочками на каблуке от бренда Gianvito Rossi. Среди аксессуаров на Кейт была шляпа-канотье с белыми цветами Sally Ann Provan и роскошные бриллиантовые серьги принцессы Дианы. Эти украшения Миддлтон впервые одевала в 2019 году на церемонию BAFTA-2019. Волосы герцогиня собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и помадой на губах.
Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы / Фото из инстаграмма Криса Джексона
Кейт Миддлтон в серьгах принцессы Дианы / Фото из инстаграмма Криса Джексона
Известно, что принцесса Диана впервые надела эти серьги в 1989 году. Они стали одними из самых любимых ее украшений для вечерних мероприятий. Вероятно, эти серьги были подарком для нее во время турне по странам Персидского залива в 1989 году.
Предыдущие выходы Кейт Миддлтон
- Недавно герцогиня посещала рабочих мероприятие. Она села за круглый стол с министрами правительства Королевского фонда раннего детства в Королевском институте в Лондоне. Тогда одела трендовый нежно-розовый костюм от Alexander McQueen, который соединила с белым топом и элегантными туфлями-лодочками на каблуке.
- Кейт Миддлтон и принц Уильям присоединились к панихиде памяти 72 человек, пять лет назад трагически погибших во время разрушительного пожара в башне Гренфелл. Герцогиня предстала перед публикой в элегантном белом платье длины ниже колен, с лаконичным декольте и объемными короткими рукавами.
- Кейт Миддлтон вместе с мужем побывала на церемонии вручения ордена Подвязки в часовне Святого Георгия. Для заката она выбрала элегантное платье насыщенного голубого цвета.