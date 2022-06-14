Орден Підв'язки є найстарішим і найвищим орденом Лицарства у Великій Британії, заснований королем Едуардом III майже 700 років тому.

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Елегантний образ Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська, як завжди, зачарувала елегантністю. Вона постала перед публікою в красивій сукні блакитного кольору довжини нижче колін. Вбрання мало лаконічне декольте та пояс на талії, що закцентував на витонченій фігурі Кейт.

З взуття вона обрала сині туфлі-човники на підборах. Волосся зібрала у красиву зачіску зверху, яку довершила лаконічним капелюшком з квітами в тон сукні. На обличчі зробила насичений макіяж з коричневими тінями і чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершили сережки та підвіска з синіми камінцями.



Кейт Міддлтон з чоловіком / Фото з інстаграму Кріса Джексона



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Кріса Джексона

Після святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II Кейт Міддлтон повернулася до робочих буднів. Днями дружина принца Вільяма приїжджала у Брент, де відвідала дитячий благодійний фонд Little Village. Тоді Міддлтон продемонструвала стриманий класичний образ, одягнувши молочну кофтинку, блейзер у схожому відтінку та чорні прямі штани.

А на святкуванні Кейт продемонструвала одразу декілька образів: