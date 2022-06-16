Герцоги Кембриджські приєдналися до тих, хто тоді вижив, поспілкувалися з ними та були разом у важкі хвилини.

Дивіться також Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали маленьку доньку Лілібет: фото спадкоємиці престолу

Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма

Для цієї події Кетрін обрала вбрання, яке одягала вже двічі – у 2019 та 2020 роках. Герцогиня постала перед публікою в елегантній білій сукні довжини нижче колін, з лаконічним декольте та об'ємними короткими рукавами. Витончену талію Міддлтон підкреслив білий ремінь. Поєднала вбрання з туфлями-човниками бежевого та чорного кольорів.

Волосся герцогиня вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ довершили сережки з перлами, улюблена каблучка та клатч кремового кольору.

Сьогодні під час панахиди у пам'ять про загиблих ми приєдналися до тих, хто вижив у цій катастрофі. Для мене була честь зустрітися з людьми Гренфелл Юнайтед, які організували службу та відіграють важливу роль, забезпечуючи душпастирську опіку над постраждалими та захищаючи сім'ї, щоб така трагічна подія ніколи не повторилася,

– мовиться в публікації на сторінці герцогів.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на панахиді / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Попередні образи Кейт Міддлтон