Герцоги Кембриджські приєдналися до тих, хто тоді вижив, поспілкувалися з ними та були разом у важкі хвилини.
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Новий вихід Кейт Міддлтон і принца Вільяма
Для цієї події Кетрін обрала вбрання, яке одягала вже двічі – у 2019 та 2020 роках. Герцогиня постала перед публікою в елегантній білій сукні довжини нижче колін, з лаконічним декольте та об'ємними короткими рукавами. Витончену талію Міддлтон підкреслив білий ремінь. Поєднала вбрання з туфлями-човниками бежевого та чорного кольорів.
Волосся герцогиня вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів її образ довершили сережки з перлами, улюблена каблучка та клатч кремового кольору.
Сьогодні під час панахиди у пам'ять про загиблих ми приєдналися до тих, хто вижив у цій катастрофі. Для мене була честь зустрітися з людьми Гренфелл Юнайтед, які організували службу та відіграють важливу роль, забезпечуючи душпастирську опіку над постраждалими та захищаючи сім'ї, щоб така трагічна подія ніколи не повторилася,
– мовиться в публікації на сторінці герцогів.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на панахиді / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Попередні образи Кейт Міддлтон
- Кейт Міддлтон разом з чоловіком побувала на церемонії вручення ордена Підв'язки в каплиці Святого Георгія. Для заходу вона обрала елегантну сукню та капелюшок насиченого блакитного кольору.
- Дружина принца Вільяма їздила у Брент, де відвідала дитячий благодійний фонд Little Village. Для світського виходу обрала стильний та класичний аутфіт. Вона одягнула молочну кофтинку, блейзер у схожому відтінку та чорні прямі штани.
- З 2 по 5 червня в Лондоні тривали урочистості з нагоди святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II. На святкових заходах Кетрін демонструвала різні вбрання – ніжні та яскраві. Якими аутфітами герцогиня зачаровувала публіку – дивіться за посиланням.