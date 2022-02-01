Ніжні й пристрасні: історія кохання та зворушливі фото Ріанни та A$AP Rocky

Барбадоська співачка Ріанна та її обранець A$AP Rocky незабаром вперше стануть батьками. З цієї нагоди ми підготували історію кохання та зворушливі фото знаменитостей.

Ріанна та A$AP Rocky є однією з найпопулярніших пар у світовому шоу-бізнесі. Чутки про вагітність артистки в мережі були вже давно, однак вона не підтверджувала їх. Тепер увесь світ нетерпляче чекає на народження первістка зіркової пари.

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Історія кохання Ріанни та A$AP Rocky

Чутки про роман між артистами виникли ще у 2013 році. Але тоді репер все спростував. Примітно, що того ж року Ріанна знялася в кліпі на його пісню.

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На початку 2020 року в мережі знову з'явилася інформація про романтичні стосунки між Ріанною та A$AP Rocky. Тоді їх неодноразово бачили разом. 17 січня зірки відвідали благодійний концерт у Нью-Йорку, а після цього провели ніч у готелі.



Ріанна та A$AP Rocky / Фото Getty Images

Та барбадоська співачка не поспішала розповідати світові про нового обранця. Їхній роман стрімко розвивався, приносив справжнє задоволення. Інсайдер зазначав, що Ріанна не задумувалася про те, чи є в цих стосунків майбутнє. Вона просто насолоджувалася.

У червні 2021 року A$AP Rocky вперше підтвердив стосунки з Ріанною. Він дав інтерв'ю, в якому зізнався, що щасливий. Кохана завжди підтримує його, робить його життя кращим. Для репера – це кохання всього життя.

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В грудні 2021 року Ріанна була на урочистій церемонії, де її оголосили національною героїнею Барбадосу. Тоді ЗМІ та прихильники запідозрили зірку у вагітності, однак вона чутки не підтвердила. Раніше співачка та репер нібито розмовляли про укладання офіційного шлюбу та планували дітей.

Зазначимо, у березні 2020 року в інтерв'ю Vogue Ріанна казала, що через десять років хоче бути багатодітною мамою. Артистка мріє про трьох або чотирьох малюків.

Декілька тижнів тому інсайдер заявив, що Ріанна та A$AP Rocky планують одружитися у 2022 році. Після того, як закохані зізналися, що очікують на народження первістка, ця інформація ще більше зацікавила публіку. Тепер прихильники артистів чекають на їхнє весілля, а також нетерпляче хочуть дізнатися стать зіркового малюка.



Ріанна та A$AP Rocky стануть батьками / Фото з соціальних мереж, DIGGZY

Зворушливі фото Ріанни та A$AP Rocky

Артисти рідко виходять у світ разом, однак на світських заходах вже не приховують своїх стосунків і почуттів. Папараці вдається зазнімкувати ніжне ставлення, турботу, поцілунки, обійми.

Ріанна та A$AP Rocky / Фото Getty Images