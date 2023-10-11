Я відчуваю її присутність, – Тоня Матвієнко вперше прокоментувала смерть матері
У Києві рідні та близькі прощаються з народною артисткою Ніною Матвієнко, яка раптово померла 8 жовтня. Її донька Тоня розповіла, що мама просила не плакати за нею.
Тоня Матвієнко не виходила на зв'язок з підписниками і тепер дала перший коментар. Кілька слів вона сказала на похороні мами в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. Додамо, що провести Ніну Матвієнко в останню путь прийшло багато людей.
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Що сказала Тоня Матвієнко на похороні
Співачка зізналася, що всі ці дні після смерті мами відчуває її присутність.
Я хотіла б подякувати їй, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. І дякую, що зробила такий вклад для України… Я тепер буду завжди знати, що вона поряд,
– сказала Тоня.
Вона додала, що Ніна Матвієнко просила не плакати за нею.
Прощання з Ніною Матвієнко у Києві / Фото 24 Каналу
Померла Ніна Матвієнко
- Про смерть легендарної співачки стало відомо в неділю, 8 жовтня. Ніні Митрофанівній було 75 років. Ця втрата стала шоком для зіркового бомонду. Чи не кожен артист поділився кадрами й спогадами про Матвієнко.
- 10 жовтня народній артистці мало б виповнитися 76 років. Її донька Тоня до цього дня готувала для мами пісню-подарунок, але тепер композиція стала присвятою.
- Що стало причиною смерті – невідомо. Раніше подруги Матвієнко натякнули, що вона боролася з важкою недугою. За їхніми словами, співачка пережила кілька операцій.
- Поховають Ніну Митрофанівну на Звіринецькому кладовищі в Києві.