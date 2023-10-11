Донька Тоні Матвієнко присвятила покійній бабусі допис на своїй сторінці в інстаграмі. Нагадаємо, що Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня, не доживши 2 дні до свого 76-річчя.
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Внучка розчулила словами про Ніну Матвієнко
Уляна пригадала, якою доброю була легендарна співачка. За її словами, Ніна Матвієнко ніколи не проти селфі в туалеті чи нових експериментів.
"Вона була не проти бути собою, взнати нове, щось розповісти, навчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму!", – написала внучка артистки.
Онучка Ніни Матвієнко також поділилася спільним селфі з покійною співачкою.
Уляна показала селфі з Ніною Матвієнко / Фото з її інстаграму
Внучка Матвієнко зізналася, що артистка ніколи не була для неї бабусею.
Вона була Ніною і, всупереч усім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: молодою, живою, веселою, упертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з ізюмом, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра сварилася за брудний посуд,
– пригадала дівчина.
За її словами, Матвієнко любила її всупереч викрутасам та впертості Уляни. Вона додала, що сім’я теж дуже любить Ніну і сумує за нею.
Також Уляна Матвієнко показала знімок зі смартфоном у руках. На його екрані – фото молодої Ніни Матвієнко. Помітно, що внучка просто копія своєї бабусі.
Уляна Матвієнко (а у смартфоні фото Ніни) / Фото з її інстаграму
Померла Ніна Матвієнко: коротко
- У неділю, 8 жовтня, Тоня Матвієнко повідомила, що її мама померла. Їй було 75 років. Що стало причиною смерті – невідомо.
- 10 жовтня Ніні Матвієнко мало б виповнитися 76 років. Її донька Тоня до цього дня готувала для мами пісню-подарунок, але тепер це присвята. Композицію співачка створила як символ пошани батькам.
- Раніше подруги Матвієнко натякнули, що вона боролася з важкою недугою. За їхніми словами, співачка пережила кілька операцій.
- Ця втрата стала шоком для зіркового бомонду. Чи не кожен артист висловив співчуття родині та поділився кадрами й спогадами про Ніну Матвієнко.
- Попрощатися з народною артисткою зможе кожен з 11:00 до 13:00 (11 жовтня) у Національній Філармонії. Ніну Митрофанівну поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві.