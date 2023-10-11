Донька Тоні Матвієнко присвятила покійній бабусі допис на своїй сторінці в інстаграмі. Нагадаємо, що Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня, не доживши 2 дні до свого 76-річчя.

Важливо Прощання з Ніною Матвієнко: донька співачки повідомила, де її поховають

Внучка розчулила словами про Ніну Матвієнко

Уляна пригадала, якою доброю була легендарна співачка. За її словами, Ніна Матвієнко ніколи не проти селфі в туалеті чи нових експериментів.

"Вона була не проти бути собою, взнати нове, щось розповісти, навчити. Завжди бути собою і не зраджувати своєму!", – написала внучка артистки.

Онучка Ніни Матвієнко також поділилася спільним селфі з покійною співачкою.



Уляна показала селфі з Ніною Матвієнко / Фото з її інстаграму

Внучка Матвієнко зізналася, що артистка ніколи не була для неї бабусею.

Вона була Ніною і, всупереч усім, вона лишиться Ніною для мене. Не бабусею: молодою, живою, веселою, упертою, котра зламала мені руку, котра готувала мені сирники з ізюмом, котра заливала мої квіти в кімнаті, котра сварилася за брудний посуд,

– пригадала дівчина.

За її словами, Матвієнко любила її всупереч викрутасам та впертості Уляни. Вона додала, що сім’я теж дуже любить Ніну і сумує за нею.

Також Уляна Матвієнко показала знімок зі смартфоном у руках. На його екрані – фото молодої Ніни Матвієнко. Помітно, що внучка просто копія своєї бабусі.



Уляна Матвієнко (а у смартфоні фото Ніни) / Фото з її інстаграму

Померла Ніна Матвієнко: коротко