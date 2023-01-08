Зараз чимало зірок – Ольга Сумська з Віталієм Борисюком, Віктор Павлік з дружиною Катею – відпочивають і виступають у готелі в Яремче. Разом з ними Ніна Матвієнко з сім'єю. У ресторані вона трепетно звернулася до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – зізналася в любові та вклонилася.

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Ніна Матвієнко захотіла заміж за Залужного

Любий Валерій Федоровичу, я вас дуже люблю. Я горжуся вами. Я кожну сторіночку переглядаю, де ви говорите. Я не знаю чому, але ви мені стали дуже близьким. Як би я була трошечки молодшою, я б вийшла за вас заміж. Але я виходжу заміж за вашу любов до Батьківщини, за вашу мудрість. За те, що ви любите сьогодні наших хлопців, що ви їм допомагаєте, що ви не тільки тил, а й опора нашого сьогодення. Вклоняюся вам,

– промовила Ніна Матвієнко зі сльозами на очах.

Як з'ясувалося, це відео передали Валерію Залужному. Слова і переживання народної артистки його розчулили, тож він записав підбадьорливий ролик у відповідь.

"Ніно Митрофанівно, мені дуже приємно. Надприємно. Дуже вам дякую за підтримку. Ви – велика молодець, ви для нас зразок. Саме таких, як ви, ми захищаємо. Дуже-дуже вам дякую. Тримайтеся, будь ласка", – сказав головнокомандувач ЗСУ на камеру.

Теплу реакцію Ніни Матвієнко зняла донька Тоня. "Він такий гарний і зовсім інший. Молодий який, Господи", – вигукнула співачка та навіть обійняла телефон, на якому дивилася відео.

Користувачі тіктока теж зворушені:

"Найвидатніші люди нашої України! Щастя вам і мирного неба. Слава ЗСУ! Героям слава";

"Я заплакала. Скільки болю в її голосі. Україна понад усе";

"Яка вона тепла, яка вона гарна, яка вона яскрава, розумна, талановита, яка вона";

"Наша найкраща співачка, голос України";

"Ми також любимо Заслуженого. Добре, що він у нас є".

Нагадаємо, Ніна Матвієнко, як і Валерій Залужний, одружена. Уже понад 50 років вона заміжня з художником і живописцем Петром Гончарем. Однак у жовтні 2021-го артистка оголосила, що більше не живе разом з чоловіком. "Я попросила, щоб він мене покинув. Не було ні скандалу, нічого. Було розуміння, що від нього вже ніякого толку в будинку. Я сказала йому: "Іди собі, живи на дачі. Малюй", – заявила Матвієнко в одному з інтерв'ю та поскаржилася, що "все життя була як чоловік, забезпечувала сім'ю".

Згодом співачка пошкодувала про сказане та прокоментувала: "Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся". Чи з'їхалися вони після під час війни, невідомо.