В ефірі вечірнього шоу Олена Кравець запитала Ніну Митрофанівну, чи вживає вона "міцні" слова на адресу росіян. Співачка розсміялася, але сказала правду.

Читайте також Головне бажання українців: Тоня Матвієнко показала, що попросила її донька у святого Миколая

Ніна Матвієнко ходила каятися за матюки на росіян

Ніна Матвієнко заявила, що називає окупантів "падлюками", але на початку війни проронила кілька гостріших лайливих слів. Це дуже повеселило її священика.

Ну, "падло" кажу на москалів, на орків кажу "падлюки", "падли". Але я ходила каятися. Матюкнулася кілька разів, але пішла покаялась, і батюшка дуже сміявся. Він не вірив, що я можу таке казати. Так довели ж, довели, я їм і сказала,

– поділилася Ніна Матвієнко, сміючись.

Натомість артистка розповіла, що українські військові доводять її до сліз – то від щастя, то він розпачу. "Якщо тільки бачу солдатів з котиками, собачками – плачу від щастя, бо вони такі діти, вони такі ріднесенькі, як мої. Якщо читаю інше, загинув… Шкода, що вони такі молоді, красиві... Молитва рятує. Впадати у відчай ні дівчатам, ні жінкам не можна, ми – тил для наших хлопців", – наголосила Матвієнко.

Вона переконана, що від жінок у тилу залежить багато, адже вони надія та світло на перемогу для воїнів на передовій. Тож, каже Матвієнко, "тримаємо хвіст трубою".

До речі, раніше артистка згадувала важкі повоєнні роки, в які народилася, та ошелешила правдою, що в паспорті не її дата народження. Вона пояснила це тим, що мама записала її на три дні раніше, 10 жовтня, щоб отримати манну крупу.