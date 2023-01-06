Український співак Віктор Павлік разом з дружиною та сином перебуває в Карпатах, де в нього заплановані виступи та концерти. Днями Катерина Реп'яхова опублікувала миле сімейне відео з санаторію.
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Віктор Павлік з дружиною в Карпатах
Блогерка показала, як зірковий чоловік запросив її на танець. Поблизу батьків підтанцьовував маленький Михайлик. "Неочікувана імпровізація. Чоловік запросив на танок", – поділилась Катя.
Танець зіркового подружжя: відео
У мережі вибухнули обуренням
Ролик викликав бурхливі обговорення серед підписників дружини Віктора Павліка. Подружжя засудили через танці під час війни. Були й ті, хто висміяв різницю у віці між Катею та Віктором Павліком, а також його вбрання.
- "Дідусь з онукою та правнуком, це виглядає саме так";
- "Я в шоці! Це коли чоловіки на передовій! Танці! Сором";
- "Катя, одягніть нарешті свого чоловіка пристойно! Купіть нормальні брюки йому";
- "Хоч би Віктору Франковичу одягнули штанці людські, він же народний артист України, що за спортивки?";
- "Боже, нащо таке виставляти посміховисько. Дід з онучкою";
- "Фу, як таке може бути, батькові дитину народити";
- "Мені одній здалося що вона його соромиться".
Але інші шанувальники пари заступились за них перед хейтерами. Вони радять відписатися від Каті й кажуть блогерці не звертати увагу на "розумників".
- "Дійсно щасливі і адекватні люди ніколи не напишуть того, що тут деякі написали у коментарях. Головне, щоб їм було комфортно один з одним. А кому мозолить очі – є чудова кнопка "відписатись"";
- "Та ви подивіться лишень на Михасика: він бачить приклад здорової поведінки батьків. Щастя та любов, гармонія і танці люблячих мами й тата – це те, що він собі закарбує в пам'яті і пронесе через життя. Ось це дійсно важливо";
- "Коментарі жесть... Катю, тільки не здумайте звертати на них увагу. Танцюйте";
- "Неймовірна сім'я. А "розумників" в коментарях, хочеться пожаліти. Їм так сумно у своєму ліжку, що заглядають в чуже";
- "Мені соромно за цих людей, що пишуть такі коментарі. Цікаво, якою була б реакція, якби їх сім'ю, тіло чи вид діяльності засуджували і обговорювали відкрито?".
Що відповіла Катерина
Хвилю критики не змогла не прокоментувати й сама Катерина Реп'яхова. Вона показала чергову негативну реакцію на відео. Схоже, що для неї хейт не став здивуванням.
О це так, наш танок схвилював багатьох. Люди навіть репости роблять і публічно засуджують. Скільки років ми разом, а пісня все та сама,
– поділилась дівчина.
Катя про хейт / Фото з інстаграм-сторіз