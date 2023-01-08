Сейчас немало звезд – Ольга Сумская с Виталием Борисюком, Виктор Павлик с женой Катей – отдыхают и выступают в отеле в Яремче. Вместе с ними Нина Матвиенко с семьей. В ресторане она трепетно обратилась к главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному – призналась в любви и поклонилась.

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Нина Матвиенко захотела замуж за Залужного

Дорогой Валерий Федорович, я вас очень люблю. Я горжусь вами. Я каждую страницу просматриваю, где вы говорите. Я не знаю почему, но вы мне стали очень близки. Если бы я была немного младше, я бы вышла за вас замуж. Но я выхожу замуж за вашу любовь к Родине, за вашу мудрость. За то, что вы любите сегодня наших ребят, что вы им помогаете, вы не только тыл, но и опора нашего настоящего. Поклоняюсь вам,

– сказала Нина Матвиенко со слезами на глазах.

Как выяснилось, это видео передали Валерию Залужному. Слова и переживания народной артистки его умилили, поэтому он записал бодрящий ролик в ответ.

"Нино Митрофановна, мне очень приятно. Спасибо большое за поддержку. Вы – большая молодец, вы для нас пример. Именно таких, как вы, мы защищаем. Очень-очень вам спасибо. Держитесь, пожалуйста", – сказал главнокомандующий ВСУ на камеру.

Теплую реакцию Нины Матвиенко сняла дочь Тоня. "Он такой красивый и совсем другой. Молодой какой, Господи", – воскликнула певица и даже обняла телефон, на котором смотрела видео.

Пользователи тиктока тоже тронуты:

"Самые выдающиеся люди нашей Украины! Счастья вам и мирного неба. Слава ВСУ! Героям слава";

"Я заплакала. Сколько боли в ее голосе. Україна понад усе";

"Какая она теплая, какая она красивая, какая она яркая, умная, талантливая, какая она";

"Наша лучшая певица, голос Украины";

"Мы тоже любим Залужного. Хорошо, что он у нас есть".

Напомним, Нина Матвиенко, как и Валерий Залужный, замужем. Уже более 50 лет она замужем за художником и живописцем Петром Гончаром. Однако в октябре 2021-го артистка объявила, что больше не живет вместе с мужем. "Я попросила, чтобы он меня оставил. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толка в доме. Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй", – заявила Матвиенко в одном из интервью и пожаловалась, что "всю жизнь была как мужчина, обеспечивала семью".

Потом певица пожалела о сказанном и прокомментировала: "Мы не будем разводиться. Не дождетесь". Съехались ли они во время войны, неизвестно.