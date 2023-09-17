"Українською краще за оригінал": молодий виконавець переклав трек Тіни Кароль "Полюс притяжения"

Український артист Нікіта Кісельов здивував слухачів кавером на пісню Тіни Кароль "Полюс притяжения". Він переклав трек українською мовою. Його версія вразила українців.

Кісельов здивував фанів чуттєвим виконанням пісні. Кароль ще раніше запевнила, що не перекладатиме свої російськомовні пісні і дала таку можливість молодим артистам.

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Кісельов переклав пісню Тіни Кароль

Виконавець дуже чуттєво заспівав оновлену пісню. Перекладений хіт тепер має назву "Полюс неземного тяжіння". Артист переклав лише частину пісні, чи вийде трек у його виконанні повністю – невідомо.

Текст пісні "Полюс неземного тяжіння":

Полюс неземного тяжіння

Тільки ти – єдине спасіння

Холодно і без потепління

Чим далі ти, тим ближче

Ми в унісон.

Тільки ти – єдине спасіння

Полюс неземного тяжіння

Заховай мене у сновидіннях

На різних полюсах

Ми все одно разом.

Реакція мережі

Шанувальники в захваті від нового звучання пісні:

"Які ж у Тіни класні пісні. Начебто вже давно забуті, але українською отримують нове дихання. Я кайфую".

"Переклад українською вийшов кращим за оригінал".

"Це неймовірне виконання. Нікіто, ти молодець"

"Боже, як я любила цю пісню. Зараз вона ще крутіше звучить".

"Українською це просто бомба. Я дуже радий, що Тіна не стала перекладати пісні, а дала можливість іншим проявити себе".

"Боже, як красиво. Дуже хочеться почути повну версію".

"Ти передав всі емоції цього хіта".

Перекладений трек сподобався і його мамі. Нікіта Кісельов показав зворушливе відео, як вперше заспівав цю пісню рідній людині. Помітно, що їй дуже сподобалося.

Артисти перекладають пісні Тіни Кароль