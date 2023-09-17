Киселев удивил фанатов чувственным исполнением песни. Кароль еще раньше заверила, что не будет переводить свои русскоязычные песни и дала такую возможность молодым артистам.

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Киселев перевел песню Тины Кароль

Исполнитель очень чувственно спел обновленную песню. Переведенный хит теперь называется "Полюс неземного тяжіння". Артист перевел лишь часть песни, вийдет ли трек в его исполнении полностью – неизвестно.

Текст песни "Полюс неземного тяжіння":

Полюс неземного тяжіння
Тільки ти – єдине спасіння
Холодно і без потепління
Чим далі ти, тим ближче
Ми в унісон.

Тільки ти – єдине спасіння
Полюс неземного тяжіння
Заховай мене у сновидіннях
На різних полюсах
Ми все одно разом.

Реакция сети

Поклонники в восторге от нового звучания песни:

  • "Какие же у Тины классные песни. Вроде бы уже давно забыты, но на украинском получают новое дыхание. Я кайфую".
  • "Перевод на украинский получился лучше оригинала".
  • "Это невероятное исполнение. Никита, ты молодец"
  • "Боже, как я любила эту песню. Сейчас она еще круче звучит".
  • "По-украински это просто бомба. Я очень рад, что Тина не стала переводить песни, а дала возможность другим проявить себя".
  • "Боже, как красиво. Очень хочется услышать полную версию".
  • "Ты передал все эмоции этого хита".

Переведённый трек понравился и его маме. Никита Киселев показал трогательное видео, как впервые спел эту песню родному человеку. Примечательно, что ей очень понравилось.

Артисты переводят песни Тины Кароль

  • На днях украинский артист SHUMEI представил переведенный хит "Выше облаков" во время большого сольного концерта Тины Кароль во дворце "Украина". Фанам очень понравилась новая версия песни.
  • Перевел песню Кароль и исполнитель OKS. Он представил клип и обновленный трек "Ниченка". Артист признается – счастлив, что Тина доверила ему свой суперхит.
  • Добавим, что Тина Кароль заявляла, что после 24 февраля 2022 больше не будет исполнять русскоязычные песни.