Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашою Квітковою

У січні 2023 року в інтерв'ю Маші Єфросиніної Даша Квіткова шокувала зізнанням про розрив з Нікітою Добриніним. Після цього подружжя не коментувало розлучення в ЗМІ.

Втім, днями телеведучий вперше висловився про це. До того ж Нікіта наголосив, що важливо, аби кожен партнер був щасливий. Навіть, якщо окремо.

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Нікіта Добринін прокоментував розлучення з Дашою Квітковою

Телеведучий зауважив, що на розлучення впливають різні обставини. Зокрема, війна, стрес та сімейні кризи.

Таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші кризи, які трапляються у пари. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими. Можливо, вже окремо,

– зауважив Нікіта.

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