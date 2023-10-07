Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашою Квітковою
Джерело:"Неймовірна правда про зірок"
У січні 2023 року в інтерв'ю Маші Єфросиніної Даша Квіткова шокувала зізнанням про розрив з Нікітою Добриніним. Після цього подружжя не коментувало розлучення в ЗМІ.
Втім, днями телеведучий вперше висловився про це. До того ж Нікіта наголосив, що важливо, аби кожен партнер був щасливий. Навіть, якщо окремо.
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Нікіта Добринін прокоментував розлучення з Дашою Квітковою
Телеведучий зауважив, що на розлучення впливають різні обставини. Зокрема, війна, стрес та сімейні кризи.
Таке трапляється інколи. Війна, стреси, інші кризи, які трапляються у пари. По-різному пари їх проходять. Головне, щоб ви були щасливими. Можливо, вже окремо,
– зауважив Нікіта.
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Стосунки Добриніна та Квіткової: що відомо
- Історія кохання Даші та Нікіти розпочалася на популярному реаліті-шоу "Холостяк-9", де відомий телеведучий був головним героєм. Даша ж стала переможницею реаліті. Зрештою стосунки пари продовжили розвиватися навіть після проєкту.
- В травні 2020 року закохані зареєстрували шлюб у київському РАЦСі. Згодом подружжя навіть повінчалося в церкві.
- Протягом трьох щасливих років Квіткова і Добринін побудували спільне життя і стали батьками прекрасного сина, на ім'я Лев. Малюк народився в липні 2022 року.
- Про розлучення зіркової пари стало відомо на початку 2023 року, а вже 19 червня подружжя офіційно оголосило про розлучення. Тоді Даша зауважила, що між нею та Нікітою залишаються лише батьківські стосунки, бо вони спільно виховуватимуть сина.
- До того ж відомо, що Квіткова та Добринін ще деякий час ділили спільне майно. Весь судовий процес офіційно завершився 15 серпня.