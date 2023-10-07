Однако на днях телеведущий впервые высказался об этом. К тому же Никита подчеркнул, что важно, чтобы каждый партнер был счастлив. Даже если отдельно.
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Никита Добрынин прокомментировал развод с Дашей Квитковой
Телеведущий отметил, что на развод влияют разные обстоятельства. В частности война, стресс и семейные кризисы.
Такое случается иногда. Война, стрессы, другие кризисы, которые случаются в паре. По-разному пары их проходят. Главное, чтобы вы были счастливы. Возможно, уже отдельно,
– отметил Никита.
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Отношения Добрынина и Квитковой: что известно
- История любви Даши и Никиты началась на популярном реалити-шоу "Холостяк-9", где известный телеведущий был главным героем. Даша же стала победительницей реалити. Отношения пары продолжили развиваться даже после проекта.
- В мае 2020 года влюбленные зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. Позже супруги даже обвенчались в церкви.
- В течение трех счастливых лет Квиткова и Добрынин построили совместную жизнь и стали родителями прекрасного сына, по имени Лев. Малыш родился в июле 2022 года.
- О разводе звездной пары стало известно в начале 2023 года, а уже 19 июня супруги официально объявило о разводе. Тогда Даша отметила, что между ней и Никитой остаются только родительские отношения, потому что они будут совместно воспитывать сына.
- К тому же известно, что Квиткова и Добрынин еще некоторое время разделяли общее имущество. Весь судебный процесс официально завершился 15 августа.