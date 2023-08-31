Однією з цих артистів є KOLA. Нещодавно вона випустила чуттєвий трек, який виконала в дуеті з 11-річною співачкою.

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Нікіта Добринін "пройшов тест" на те, як добре знає українських та зарубіжних знаменитостей. Він назвав молодих виконавців, які творять сучасну музичну історію. За його словами, це KOLA та ENLEO.

Дуже цікаво поговорити з молодими українськими виконавцями. Їх справді багато. Це та ж KOLA, дуже класний молодий виконавець ENLEO. Я б говорив про молоду українську музику, тому що це справді абсолютно новий підхід до шоу-бізу,

– пояснив ведучий.

У ролику помітно, що Нікіта Добринін розуміється на зірках. Зокрема, він правильно відповів на те, які знаменитості відновили стосунки через 18 років після розставання і хто помстився піснею своєму колишньому.

Додамо, що на телеканалі ТЕТ стартував новий сезон проєкту "Ближче до зірок", ведучим якого є Нікіта Добринін разом з Наталі Солонік. Вони розповідають про життя та кар'єри українських знаменитостей.

Що відомо про артистів KOLA та ENLEO: коротко