24 Канал зібрав головні музичні новинки літа, які українські артисти представили в цей період. У цьому списку точно є ті пісні, які захочеться додати у плейлист.

Дивіться також Національний відбір на Євробачення-2024 стартував: які зміни чекають та коли буде фінал

Головні хіти літа 2023

Мрійники

Гурти TVORCHI та The Hardkiss здивували спільною прем'єрою пісні "Мрійники". Через підрив Каховської ГЕС реліз кліпу відбувся пізніше, але однаково зміг зачарувати фанів. Відеоробота розповіла про чотирьох мандрівників-мрійників, яким потрібно об'єднатися, щоби знайти джерело сили. Зараз – якраз час мрійників, вважають музиканти.

TVORCHI та The Hardkiss – "Мрійники": дивіться відео онлайн

Чуєш

Володимир Дантес у червні випустив атмосферний трек "Чуєш", який є одним з головних хітів літа. Хоч фани вважають, що слова пісні присвячені його колишній Дорофєєвій, артист ці чутки спростовує. За його словами, пісня "Чуєш" про емоції, а відео нагадує сюрреалістичний сон. До слова, у кліпі на трек знялась Даша Кацуріна та Олексій Дурнєв.

Володимир Дантес – "Чуєш": дивіться відео онлайн

Кохаю, але не зовсім

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес "боролися" за перше місце у списку трендів, коли презентували свої хіти. Співачка презентувала романтичний літній трек про любов, а також представила кліп. У ролику вона трохи кумедно та без постановок танцює у своїй квартирі.

Надя Дорофєєва – "Кохаю, але не зовсім": дивіться відео онлайн

Герої вмирають

Яким би не було це літо, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому маємо можливість відпочивати та слухати пісні. Про це нагадала співачка та військова Стасік, яка представила пісню "Герої вмирають". У кліпі вона постає в образі Харона, що є перевізником померлих через річку Стікс у загробний світ. Прем'єра присвячена Роману Ратушному та іншим полеглим героям.

СТАСІК – "Герої вмирають": дивіться відео онлайн

Мокра

Українці по-різному ставляться до того, що зірки перекладають свої російськомовні хіти, але багато хто цю ініціативу підтримує. Монатік цього літа перевипустив трек "Мокра", який асоціюється з літом та пристрастю.

Монатік – "Мокра": дивіться відео онлайн

Твої тату

Співак OSTROVSKYI та Даша Майорова презентували трек, що став справжнім хітом у тіктоці. Пісня "Твої тату" розповідає про токсичні, але пристрасні стосунки.

OSTROVSKYI та Даша Майорова – "Твої тату": дивіться відео онлайн

Don’t Need Your Love

MELOVIN презентував англомовну прем'єру, на обкладинці якої – хейтерські коментарі. Пісня перегукується із тим, що музикант переживав останнім часом. У кліпі також демонструють епізоди, які ставалися з артистом. Це не лише спосіб поділитися болем, але й мотивацією для інших.

MELOVIN – Don't Need Your Love: дивіться відео онлайн

Тумани

Після неоднозначних реакцій суспільства на те, що Макс Барських досі співає російською, артист серйозно зайнявся перекладом своїх пісень на українську. Серед них і відомий багатьом трек "Тумани".

Макс Барських – "Тумани": дивіться відео онлайн

Порізала пальчик

Виконавиця Софія Лешишак осучаснила народну пісню "Порізала пальчик". Цікаво, що весь інструментал, який можна почути в пісні, записав батько виконавиці.

Софія Лешишак – "Порізала пальчик": дивіться відео онлайн

Дякую

Оля Полякова напередодні Дня Незалежності вразила чуттєвою піснею "Дякую", у якій висловила вдячність всім, хто щодня наближає перемогу України – медики, військові, волонтери та рятівники. Вона представила чорно-біле відео, де показала цих людей – це волонтерка Ольга Зайцева, снайперка "Жанна д'Арк", оборонець Маріуполя Михайло Діанов.

Оля Полякова – "Дякую": дивіться відео онлайн

Останній день

Співачка MamaRika продовжує створювати ліричні пісні, серед яких трек "Останній день". У кліпі вона показала найщасливіші миті свого життя з рідними. MamaRika поділилась, що в кліпі вона відобразила життя, сповнене тривог. Адже кожен день може стати останнім для когось через російські обстріли.

MamaRika – "Останній день": дивіться відео онлайн

Ритми

Надя Дорофєєва та Макс Барських вперше записали дуетну пісню про смуток та біль, спогади минулого та емоції, що перетворюються в танок. Над енергійним танцювальним кліпом працював режисер Алан Бадоєв.

Надя Дорофєєва та Макс Барських – "Ритми": дивіться відео онлайн

Кити

Володимир Дантес зворушив прем'єрою пісні й кліпу "Кити". Трек присвячений покійному батькові музиканта. Композиція розповідає про дитинство в Криму, щасливі миті разом та мрії, а кліп показує внутрішній стан та спогади. Разом із новою піснею Дантес презентував мініальбом.

Володимир Дантес – "Кити": дивіться відео онлайн

One Nation Under Love

У День Незалежності Тіна Кароль презентувала українську версію треку One Nation Under Love, який для України написала оскароносна композиторка Дайан Уоррен. Співачка також представила символічний кліп на пісню, де показано "творчий місток між Україною та США". До слова, цей трек має шанси потрапити до лонглиста Греммі.

Тіна Кароль та Diane Warren – One Nation Under Love: дивіться відео онлайн

Миліша

Для одної пісні об'єдналися співаки Тарас Тополя, Михайло Хома (Дзідзьо) та Микита Алексєєв (ALEKSEEV). Вони представили трек, створений Олександром Пономарьовим. Це ліричний романс "Миліша", яку Пономарьов планував випустити у березні 2022, та його плани змінила повномасштабна війна.

Тарас Тополя, Михайло Хома, ALEKSEEV, Олександр Пономарьов – "Миліша": дивіться відео онлайн