Одной из этих артистов является KOLA. Недавно она выпустила чувственный трек, исполнившаяся в дуэте с 11-летней певицей.

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Никита Добрынин "прошёл тест" на то, как хорошо знает украинских и зарубежных знаменитостей. Он назвал молодых исполнителей, творящих современную музыкальную историю. По его словам, это KOLA и ENLEO.

Очень интересно поговорить с молодыми исполнителями. Их действительно много. Та же KOLA, очень классный молодой исполнитель ENLEO. Я бы говорил о молодой украинской музыке, потому что это действительно совершенно новый подход к шоу-бизу,

– объяснил ведущий.

В ролике заметно, что Никита Добрынин разбирается в звездах. В частности, он правильно ответил на то, какие знаменитости возобновили отношения спустя 18 лет после расставания и кто отомстил песней своему бывшему.

Добавим, что на телеканале ТЕТ стартовал новый сезон проекта "Ближе к звездам", ведущим которого является Никита Добрынин вместе с Наталией Солоник. Они рассказывают о жизни и карьерах украинских знаменитостей.

Что известно об артистах KOLA и ENLEO: коротко