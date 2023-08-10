Реліз треку відбувся сьогодні, 10 серпня. Також вийшов атмосферний кліп. Пісня, за словами артисток, має стати мотивацією для всіх слухачів, адже позитивні думки призводять до радісних подій, а їх зараз дуже не вистачає.

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KOLA в дуеті з VLADA K презентували пісню

Через образ Влади показано власні мрії юної співачки та водночас заповітні бажання маленької Насті, адже KOLA в її віці щиро вірила у дива. А образ Насті – симбіоз її дорослої та тільки уявної Влади у майбутньому, яка хотіла б себе побачити через багато років.

Віра у дива як ніколи потрібна зараз українським діткам, які переживають страшні події війни. Цей стан душі має підтримувати їхню крихку психіку. Я дуже хочу, щоби з кожним з нас сталися ті дива, в які ми віримо,

– зазначила Настя.

У музичні композиції KOLA звертається до своєї внутрішньої дитини, закликаючи не опускати руки, не зневірюватися та продовжувати мріяти, щоби не втрачати цей магічний зв’язок з дивами попри дорослішання.

Своїми думками про пісню також поділилася юна Влада: "Потрібно не знецінювати свої дитячі мрії та вірити, що вони обов'язково мають здійснитися. Головне – наполегливо працювати над ними та не втрачати віру в себе і в дива. Тому, якщо хтось скаже, що твої бажання занадто нереальні, не треба це сприймати серйозно. Варто не забувати, що навіть найбільші досягнення колись теж були просто мріями".

VLADA K & KOLA – "Вірте люди у дива": дивіться кліп онлайн

Реакція мережі

Фанатам сподобалась спільна робота співачок. Відтак вони подякували їм за пісню та написали багато приємних слів:

"Які неймовірні слова. Дякуємо, дівчата, за цю неймовірну світлу пісню";

"Дуже чуйно, проникливо та правдиво! Вірте у дива";

"Неймовірно чуттєва та змістовна композиція! Вітаю";

"Як сильно. Темрява дійсно відступає, коли віра жива. Дякую, красуні за таку трепетну і сильну пісню. Ви прекрасні";

"Яка ж красива, зворушлива і чуттєва пісня! Дякую вам";

"Дуже чуттєва та ніжна пісня";

"Чудова пісня";

"Дівчата, це так гарно, до мурах. Дякую за якісну українську музику".

До слова, колишній продюсер Олега Винника Олександр Горбенко продовжує просувати "клон" артиста. Загадковий співак публікує пісні під псевдонімом DISCOMAN. Він ретельно приховує своє обличчя, але має таку саму зачіску та стиль, яким шанувальники запам'ятали Винника. Днями DISCOMAN випустив нову пісню та кліп до неї під назвою "Весільна".