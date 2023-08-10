Реліз треку відбувся сьогодні, 10 серпня. Також вийшов атмосферний кліп. Пісня, за словами артисток, має стати мотивацією для всіх слухачів, адже позитивні думки призводять до радісних подій, а їх зараз дуже не вистачає.
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KOLA в дуеті з VLADA K презентували пісню
Через образ Влади показано власні мрії юної співачки та водночас заповітні бажання маленької Насті, адже KOLA в її віці щиро вірила у дива. А образ Насті – симбіоз її дорослої та тільки уявної Влади у майбутньому, яка хотіла б себе побачити через багато років.
Віра у дива як ніколи потрібна зараз українським діткам, які переживають страшні події війни. Цей стан душі має підтримувати їхню крихку психіку. Я дуже хочу, щоби з кожним з нас сталися ті дива, в які ми віримо,
– зазначила Настя.
У музичні композиції KOLA звертається до своєї внутрішньої дитини, закликаючи не опускати руки, не зневірюватися та продовжувати мріяти, щоби не втрачати цей магічний зв’язок з дивами попри дорослішання.
Своїми думками про пісню також поділилася юна Влада: "Потрібно не знецінювати свої дитячі мрії та вірити, що вони обов'язково мають здійснитися. Головне – наполегливо працювати над ними та не втрачати віру в себе і в дива. Тому, якщо хтось скаже, що твої бажання занадто нереальні, не треба це сприймати серйозно. Варто не забувати, що навіть найбільші досягнення колись теж були просто мріями".
VLADA K & KOLA – "Вірте люди у дива": дивіться кліп онлайн
Реакція мережі
Фанатам сподобалась спільна робота співачок. Відтак вони подякували їм за пісню та написали багато приємних слів:
- "Які неймовірні слова. Дякуємо, дівчата, за цю неймовірну світлу пісню";
- "Дуже чуйно, проникливо та правдиво! Вірте у дива";
- "Неймовірно чуттєва та змістовна композиція! Вітаю";
- "Як сильно. Темрява дійсно відступає, коли віра жива. Дякую, красуні за таку трепетну і сильну пісню. Ви прекрасні";
- "Яка ж красива, зворушлива і чуттєва пісня! Дякую вам";
- "Дуже чуттєва та ніжна пісня";
- "Чудова пісня";
- "Дівчата, це так гарно, до мурах. Дякую за якісну українську музику".