Співаки зустрілися у місті Лодзь. Там Нікіта виступав на фестивалі Łódź Summer Festival na 600, а Том став хедлайнером свята. Подія була присвячена 600-річчю з дня народження міста. Захід проходив з 28 до 30 липня.

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Enleo зробив подарунок Тому Оделлу

Український виконавець передав Оделлу дерев'яну скриньку з гравіюванням, де було написано назви пісні Another love двома мовами: українською та англійську. Всередині був кришталь з люстри Маріупольського драмтеатру. Цей подарунок є дуже символічним, адже Нікіта сам з Маріуполя і тривалий час грав як вуличний музикант біля драмтеатру.

Цей кришталик з люстри драматичного театру Маріуполя, що був зруйнований російськими військовими. Це маленький шматочок мого дому і для мене велика честь, що ви збережете його у себе вдома. І пам'ятайте, що українці ніколи не забудуть про вашу підтримку та допомогу,

– поділився Нікіта.

Зазначимо, трек "Інша любов" був дуже популярним в мережі. Станом на 1 серпня кліп на композицію переглянули вже понад 9 мільйонів разів, під відео сотні тисяч лайків та понад дві тисячі коментарів. Фани шаленіли від пісні й досі продовжують слухати цей трек. Відтак це привернуло увагу Тома Оделла. Тож британський співак подарував Леонтьєву права на свою пісню.