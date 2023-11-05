Так, днями ведучий та блогер Нікіта Добринін зізнався, де заробляє гроші. До того ж він розповів, скільки витрачає на місяць.

Вас також може зацікавити Особистий літак і дорогі автівки: 10 коштовних подарунків, які отримували українські зірки

Скільки Нікіті Добриніну потрібно грошей для комфортного життя у місяць

Шоумен заявив, що його щомісячні витрати коливаються від трьох до десяти тисяч доларів.

Потрібно платити за садочок сина, потрібно купувати харчі, треба оплачувати оренду квартири, потрібно комунальні послуги оплачувати, треба допомагати батькам,

– поділився ведучий.

Крім того, Нікіта розповів, що його поточне джерело доходу пов'язане з діяльністю в Інтернеті. Так, основними напрямками прибутків для нього є ютуб та інстаграм.

"Неймовірна правда про зірок": дивіться відео онлайн

Скільки заробляють українські знаменитості