Флористка і блогерка Настя Скальницька (раніше відома під прізвищем колишнього чоловіка – Талпа) в інстаграм-сторіз відповіла на запитання підписників.

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Настя Талпа про заробіток

Шанувальники поцікавилися про монетизацію зірки інстаграму. Вона не приховала цю інформацію та відповіла, що за місяць з інстаграму отримує близько 2 мільйонів гривень.



Настя Скальницька про дохід і витрати / Фото з інстаграм-сторіз

Після бурхливої реакції шанувальників на таку інформацію Настя Скальницька розповіла, на що витрачає такі гроші.

На Мілашу на місяць витрачаю близько двох тисяч доларів. Догляд за собою з косметикою та волоссям – дві тисячі доларів, допомога родичам – півтори тисячі доларів. Витрати на одяг по-різному, але може бути й сім тисяч доларів,

– розповіла блогерка.



Настя Скальницька про дохід і витрати / Фото з інстаграм-сторіз

Через критику інфлюенсерка також додала, що її кошти йдуть і на податки державі, і на донати, і на забезпечення її працівників.

"Всі почали рахувати мої гроші, але забули, що цього місяця я сплатила 107 тисяч гривень податку країні, 250 тисяч гривень заробітної плати, задонатила 20 тисяч гривень, витратила на своє просування і навчання близько 500 тисяч гривень", – додала Настя Скальницька.



Настя Скальницька про дохід і витрати / Фото з інстаграм-сторіз

Настя Скальницька вийшла заміж

Блогерка на початку вересня зіграла гучне весілля з обранцем Богданом Скальницьким. На одруженні виступали українські зірки – Антон Вельбой, Анна Трінчер, гурт "ТІК". Один з гостей, також блогер, подарував парі лімузин.

Чимало користувачів розкритикували святкування за пафос та такі гучні гуляння під час повномасштабного вторгнення.