24 Канал розповість, які найдорожчі подарунки отримували та робили українські зірки. Найчастіше – це ювелірні прикраси та люксові автівки-позашляховики.

До слова В житті б не купила собі, – Репяхова показала дорогий подарунок від Віктора Павліка на річницю

Камалія

Співачка часто отримувала подарунки від чоловіка-мільйонера. Найдорожчим презентом був особистий літак - це сюрприз, який Мохаммад Захур зробив дружині просто так.

Ірина Білик

Кілька років тому співачка отримала в подарунок електромобіль Tesla. Це презент від давнього фана та друга Ірини Білик Валерія, який має власний бізнес. Дороге авто приблизно за 50 тисяч доларів зірці подарували з нагоди 30 років дружби.



Ірина Білик з другом / Фото з інстаграму Ірини Білик

Даша Квіткова

Блогерка не раз отримувала коштовності та прикраси від колишнього чоловіка Нікіти Добриніна. Одним із найдорожчих подарунків став автомобіль за понад 2 мільйони гривень. Такий презент він зробив Даші Квітковій за сина, коли та була ще вагітною. Та після розлучення інстаграм-зірка вирішила продати це авто.

Анна Трінчер

Співачка отримала найдорожчий подарунок на весілля від своєї мами. Вона подарувала молодятам квартиру у новобудові з ремонтом на 60 квадратних метрів. Ціну цієї квартири зірка не розсекретила. Та відомо, що в ній молоде подружжя не живе – вона приносить їм дохід.

Юля Верба

Своїм найдорожчим подарунком блогерка вважає золотий браслет від ювелірного бренду Cartier. Його вартість від 5 до 7 тисяч доларів. Це подарунок від колишнього бойфренда Дениса Притули. Сама Юля Верба теж робить коштовні презенти – вона купила мамі авто за 20 тисяч доларів.



Юля Верба / Фото з інстаграму блогерки

Анатолій Анатоліч та Юла

Шоумен як мінімум двічі дарував автівки своїй дружині Юлі. На День святого Валентина кілька років тому Анатоліч презентував дружині Porsche Cayenne жовтого кольору. Коли Юла була вагітною третьою дитиною, ведучий подарував їй позашляховик за понад 3,7 мільйона гривень.



Юла / Фото з інстаграму Юли

Оля Цибульська

Одного разу співачка отримала коштовний подарунок від залицяльника – це була картина з Парижу. Та зірка повернула її кавалеру, бо підозрювала, що цей презент не просто так. Від чоловіка Оля Цибульська теж отримувала дорогі сюрпризи – одного разу це був подвійний гонорар (близько 10 тисяч доларів). Так коханий співачки секретно замовив її виступ у новорічну ніч.

Ірина Федишин

У 2020 році зірка отримала у подарунок від чоловіка Віталія квартиру в Болгарії. Але подружжя продало її через карантин. Тому найдорожчий презент – це автомобіль від коханого.



Ірина Федишин / Фото з інстаграму співачки

Юлія Саніна

У 2021 році Юлія Саніна та Валерій Бебко відсвяткували 10 років у шлюбі. З цієї нагоди чоловік подарував зірковій дружині прикрасу від іменитого ювелірного дому Tiffany, ціну якої співачка не розсекретила. Сама Саніна презентувала чоловіку зворушливий весільний фільм.

Христина Горняк

Ще до офіційного одруження Володимир Остапчук влаштував коханій сюрприз – відвіз її до автосалону та презентував новеньке авто. Це був чорний Range Rover, вартість такого позашляховика становила на той час 1,4 мільйона гривень. Зараз Остапчук робить дорогі подарунки новій коханій Катерині – нещодавно він придбав їй новенький iPhone 15 Pro Max. Його вартість стартує від 66 тисяч гривень до понад 112 тисяч.