Дружина Павліка відверто зізналась, скільки заробляє в інстаграмі. Нагадаємо, що півроку тому Репяхова придбала машину за майже 2 мільйони в кредит.

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Скільки заробляє Катерина Репяхова

Дохід блогерці приносять рекламні інтеграції в інстаграмі. За словами Катерини, на місяць вона може заробити 7 тисяч доларів.

Проте дружина Павліка не збирається зупинятися на досягнутому. Вона планує й далі розвивати свій блог.

Я пишаюся собою і не зупиняюся на досягнутому. І з розумінням ставлюся до тих, кого я тригерю,

– написала Репяхова.



Репяхова розповіла, скільки заробляє на місяць / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Заробітки Катерина Реп'яхової