Ніби перейшла дорогу, – партнерка MELOVIN на "Танцях" відповіла на різкі коментарі Гвоздьової

Ілона Гвоздьова кілька разів негативно висловлювалась в бік MELOVIN та його партнерки на "Танцях з зірками". Дівчина не стала мовчати у відповідь та заявила, що слова Гвоздьової – непрофесійні та некоректні.

В останньому, п'ятому випуску "Танців з зірками" четверта суддя Ілона Гвоздьова знову розкритикувала співака MELOVIN та його партнерку Лізу Русіну, назвавши її "неуніверсальною". Тоді Ліза зазначила, що хоч не є професіоналом у бальних танцях, але може позмагатися з Гвоздьовою в інших стилях.

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Ліза Русіна відповіла Ілоні Гвоздьовій

Згодом в інстаграмі дівчина знову прокоментувала критику танцівниці. Вона вважає, що такі слова Гвоздьової – просто заздрість.

Я не особливо в курсі, хто це взагалі така. Але так хотіти одній мені приділити увагу в суддівських коментарях – що це, як не "жаба",

– наголосила дівчина.

"Слава Богу, я вмію танцювати щось крім бальних танців і "через вік" досягла більшого успіху", – додала вона.



Русіна про критику Гвоздьової / Фото з інстаграм-сторіз



Русіна про критику Гвоздьової / Фото з інстаграм-сторіз

Ліза Русіна взяла також участь у шоу "Твій день", де висловилась про різкі коментарі Ілони Гвоздьової. Вона заявила, що хореографиня перейшла на особистості та чомусь оцінювала партнерку, а не самого артиста.

"Все-таки чомусь я присутня, і якщо це маю бути не я, то хто? Можливо це Ілона повинна бути, або її подруги-бальниці? MELOVIN слухає мене і задоволений, що танцює зі мною. Це його особисті слова, це теж не можна перекреслювати коментарем Ілони. Ніби я перейшла десь дорогу цій людині, що можна було серед усіх виділити мене і свій коментар присвятити мені", – підкреслила танцівниця.

Ілона Гвоздьова своєю чергою порадила Лізі більше тренуватися та навчати співака. Вона також висловила бажання залишитися суддею на шоу. Раніше зірка зізнавалась, що не ідеальна, але оцінює учасників серцем.

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