Сьогодні практично кожен українець підтримує очільника держави Володимира Зеленського. Переможниця "Холостяка" та колишня дружина Андрія Богдана поділилась дописом про президента.

Читайте також Маріупольці, ми не забуваємо про вас ні на хвилину, – Катя Осадча звернулася до мешканців міста

Анна Богдан про президента Зеленського

Обраниця Михайла Заливаки назвала президента Зеленського "неймовірною людиною, яку вона знає не по чутках, а особисто".

Ми познайомились, ще задовго до того, як він став Президентом України. Володимир Олександрович мені завжди подобався перш за все як людина, як комік, який дарував усмішки на наших обличчях, я завжди захоплювалась його талантом,

– поділилась Анна Богдан.



Анна Богдан з Зеленським / Фото з інстаграму Анни Богдан

"На мій погляд, він дуже добра і порядна людина. Завжди було любо спостерігати, з якою повагою та трепетом він відноситься до своєї дружини, до своїх дітей, як відноситься до своїх друзів, та взагалі до людей, яких він не знає. І я знаю, наскільки він любить Україну та українців, і як сильно хоче та мріє процвітання для нашої з вами держави", – підкреслила дівчина.

Анна Богдан додала, що вірить у президента, армію та щасливе майбутнє країни. Також вона порівняла Україну з феніксом, яка переродиться й повстане з попелу.

Хто ще підтримував Володимира Зеленського у час війни