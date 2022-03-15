Маріуполь перебуває в облозі. Російські загарбники нещадно вбивають мирне населення, змушують громадян страждати. Українці не забувають про своїх громадян, часто плачуть від безсилля щось змінити там.
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Катя Осадча про Маріуполь
Зараз телеведуча, як і багато українців, воює на інформаційному фронті, допомагає волонтерам. Вона отримує тисячі повідомлень з Маріуполя і плаче від безсилля, бо зараз не може допомогти тим людям, які в облозі окупаційних військ.
Російські терористи ведуть жахливу, підступну війну та божевільні обстріли, через які нема можливості дістатися до людей. Вони блокують гуманітарні вантажі, скасовують зелені коридори. ворог українського народу є жорстоким і безжальним.
Маріупольці, ми не забуваємо про вас ні на хвилину! Тримайтеся, наші ЗСУ борються за вас!
– закликала Осадча.
Ведуча зізналася, що ніколи не була в Маріуполі, але після перемоги приїде до мешканців цього героїчного міста "клеїти шпалери та білити стелі в новеньких будинках". Ми все відбудуємо! Маріуполь буде ще красивішим, ніж до війни.
Катя Осадча підтримала Маріупольців: дивіться відео онлайн