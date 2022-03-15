Маріуполь перебуває в облозі. Російські загарбники нещадно вбивають мирне населення, змушують громадян страждати. Українці не забувають про своїх громадян, часто плачуть від безсилля щось змінити там.

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Катя Осадча про Маріуполь

Зараз телеведуча, як і багато українців, воює на інформаційному фронті, допомагає волонтерам. Вона отримує тисячі повідомлень з Маріуполя і плаче від безсилля, бо зараз не може допомогти тим людям, які в облозі окупаційних військ.

Російські терористи ведуть жахливу, підступну війну та божевільні обстріли, через які нема можливості дістатися до людей. Вони блокують гуманітарні вантажі, скасовують зелені коридори. ворог українського народу є жорстоким і безжальним.