Сегодня практически каждый украинец поддерживает главу государства Владимира Зеленского. Победительница "Холостяка" и бывшая супруга Андрея Богдана поделилась сообщением о президенте.

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Анна Богдан о президенте Зеленском

Избранник Михаила Заливаки назвала президента Зеленского "невероятным человеком, которого он знает не понаслышке, а лично".

Мы познакомились еще задолго до того, как он стал Президентом Украины. Владимир Александрович мне всегда нравился, прежде всего, как человек, как комик, который дарил улыбки на наших лицах, я всегда восхищалась его талантом,

– поделилась Анна Богдан.



Анна Богдан с Зеленским / Фото из инстаграма Анны Богдан

"На мой взгляд, он очень добрый и порядочный человек. Всегда было любо наблюдать, с каким уважением и трепетом он относится к своей жене, к своим детям, как относится к своим друзьям, и вообще к людям, которых он не знает. И я знаю, насколько он любит Украину и украинцев, и как сильно хочет и мечтает процветание для нашего с вами государства", – подчеркнула девушка.

Анна Богдан добавила, что верит в президента, армию и счастливое будущее страны. Также она сравнила Украину с фениксом, которая переродится и восстанет из пепла.

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