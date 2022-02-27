У своєму дописі в інстаграмі, актриса зазначила, що наш президент підняв увесь світ на вуха та постійно включений у захист нашої країни. Також зірка подякувала нашим ЗСУ та зазначила, що наша армія є прикладом для всього світу.

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Повний текст допису Ксенії Мішиної

Я хочу присвятити цей пост тобі, наш президент Володимир Зеленський. Можна сьогодні на ти?Такого сміливого, відчайдушного, відданого своїй країні президента ми ще не мали. Ще ніхто з попередніх керівників не був настільки включений у захист країни, ідею, незалежність.

Ти підняв на вуха весь світ своїми дзвінками, своєю наполегливістю та боротьбою за правду та справедливість! Тут у просторах інтернету просто збожеволіє наш ворог. Тупоголові біси, зомбовані російськими ящиками з такими ж тупоголовими продажними бісами. Але також я отримую безліч повідомлень підтримки від росіян, які розуміють усю ущербність вчинків своєї держави і це тішить.

Наша армія стала прикладом усьому світу. Весь світ на нашому боці, завдяки тобі, президент та нашим хлопцям, які щохвилини відстоюють українську землю, українську незалежність! Спасибі тобі ! Історія пишатиметься таким президентом!

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