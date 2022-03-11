Відома українська модель та співачка Даша Астаф'єва залишається в Києві. Вона записала відеозвернення до наших захисників.

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Даша Астаф'єва звернулась до захисників

"Я завжди соромилась, що я не з Києва. Але сьогодні ми, залишаючись тут, дуже потрібні нашим воїнам, тим людям, кого ми можемо надихнути, кому ми можемо допомогти. Хлопці, які нас боронять, ми бажаємо вам сил, бажаємо вам рівноваги й дуже чекаємо вас вдома. Повертайтеся скоріш живими. Всім, кому потрібна допомога, я теж бажаю сил, бажаю бути витриманими, сподіватися на те, що ми переможемо. А ми переможемо", – сказала зірка Playboy.

Даша Астаф'єва зняла ролик на тлі Батьківщини-Мати. У підписі до відео вона додала, що горда залишатися в Києві, бо бачить, наскільки потрібна людям.

Я назавжди запам‘ятаю "дякую" тих, хто приймає з моїх рук допомогу... завжди буду вдячна тим, хто береже нас та молиться за наші життя. Хто надав нам притулок та турбується про наше життя. Українці – безсмертна, велика нація! Наша країна сьогодні – це новий сюжет коміксам Marvel, навіть не сумнівайтесь. А Володимир Зеленський навіки наш герой,

– підсумувала знаменитість.

Нове відеозвернення Даші Астаф'євої:

Що робить Даша Астаф'єва під час війни

Співачка та модель волонтерить у Києві: чистить овочі, готує страви для захисників, розвантажує гуманітарну допомогу.

Також зірка воює на інформаційному фронті. Днями вона засудила українку Регіну Тодоренко, яка знімає розважальний контент й не засуджує агресора, коли йдуть обстріли мирних жителів.

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Текст публікації Даші Астаф'євої

Слава Україні. Я пишаюся тим, що залишаюсь у рідному місті в такі складні часи! Я з гордістю залишаюсь тут, бо відчуваю як я потрібна, кожної миті. Пам‘ятаю кожний погляд людей, яких бачу зараз, ходячи містом… Я назавжди запам‘ятаю "дякую" тих, хто приймає з моїх рук допомогу.. завжди буду вдячна тим, хто береже нас та молиться за наші життя..

Хто надав нам притулок та турбується про наше життя. Українці – безсмертна, велика нація! Наша країна сьогодні – це новий сюжет коміксам Marvel, навіть не сумнівайтесь. А Володимир Зеленський навіки наш герой. Перемога буде.