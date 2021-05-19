На початку березня представлення пісні Елени Цагріної було під загрозою, оскільки православна церква висловлювала своє незадоволення нею. У пісні начебто пропагуються фізичні та емоційні пристрасті, та прославлення диявола. Незважаючи на це, Елена все ж вийшла на сцену 18 травня та підкорила глядачів яскравою постановкою та новою версією пісні для конкурсу.
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Цагріну з Кіпру запідозрили у плагіаті
Але у мережі глядачі швидко почали писати, що пісня El Diablo дуже перегукується манерою та аранжуванням з піснею Леді Гаги – Bad Romance. Деякі фанати почули схожі мотиви з піснями Alejandro та Poker Face. Образ Цагріної для Євробачення теж нагадував стиль американської артистки – біляве волосся, сяючий сріблястий костюм та рухи з шоу-балетом.
Реакція мережі в інстаграмі
- "Гаразд, я збожеволіла, чи інструментал нагадує мені флюїди Bad Romance Леді Гаги?";
- "Bad Romance – Леді Гага";
- "Це Poker Face від Леді Гаги, тільки дещо інший";
- "Схожий виступ на пісню Леді Гаги Bad Romance";
- "Bad Romance, привіт?!";
- "Невже це Леді Гага?";
- "Це просто Bad Romance Леді Гаги!!! Як можна було це допустити???";
- "Плагіат з Леді Гаги Bad Romance!";
- "Я відчуваю якусь схожість із Леді Гагою, чи це тільки я так думаю? Але це зачіпає";
- "Дещо від Леді Гаги";
- "Alejandro";
- "Леді Гага, але погана її версія".
Пропонуємо переглянути виступ кіпріотки та Леді Гаги, аби порівняти їхні пісні.
Євробачення-2021 перший півфінал – Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн
Леді Гага – Bad Romance: дивитись відео онлайн
Зокрема, частина фанатів помітила схожість пісні Елени Цагріної із піснею британської співачки Ріти Ори – Anywhere.
Ріта Ора – Anywhere: дивитись відео онлайн
Наразі ніхто з команди Кіпру не прокоментував припущення фанатів про плагіат. Елена Цагріна потрапила у фінал Євробачення-2021 і продовжує готуватись до конкурсу.
Хто окрім Кіпру пройшов у фінал Євробачення
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Росія: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Швеція: Tusse – Voices
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Україна: Go_A – SHUM