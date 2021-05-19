На початку березня представлення пісні Елени Цагріної було під загрозою, оскільки православна церква висловлювала своє незадоволення нею. У пісні начебто пропагуються фізичні та емоційні пристрасті, та прославлення диявола. Незважаючи на це, Елена все ж вийшла на сцену 18 травня та підкорила глядачів яскравою постановкою та новою версією пісні для конкурсу.

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Цагріну з Кіпру запідозрили у плагіаті

Але у мережі глядачі швидко почали писати, що пісня El Diablo дуже перегукується манерою та аранжуванням з піснею Леді Гаги Bad Romance. Деякі фанати почули схожі мотиви з піснями Alejandro та Poker Face. Образ Цагріної для Євробачення теж нагадував стиль американської артистки – біляве волосся, сяючий сріблястий костюм та рухи з шоу-балетом.

Реакція мережі в інстаграмі

  • "Гаразд, я збожеволіла, чи інструментал нагадує мені флюїди Bad Romance Леді Гаги?";
  • "Bad Romance – Леді Гага";
  • "Це Poker Face від Леді Гаги, тільки дещо інший";
  • "Схожий виступ на пісню Леді Гаги Bad Romance";
  • "Bad Romance, привіт?!";
  • "Невже це Леді Гага?";
  • "Це просто Bad Romance Леді Гаги!!! Як можна було це допустити???";
  • "Плагіат з Леді Гаги Bad Romance!";
  • "Я відчуваю якусь схожість із Леді Гагою, чи це тільки я так думаю? Але це зачіпає";
  • "Дещо від Леді Гаги";
  • "Alejandro";
  • "Леді Гага, але погана її версія".

Пропонуємо переглянути виступ кіпріотки та Леді Гаги, аби порівняти їхні пісні. 

Євробачення-2021 перший півфінал – Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн

Леді Гага – Bad Romance: дивитись відео онлайн

Зокрема, частина фанатів помітила схожість пісні Елени Цагріної із піснею британської співачки Ріти Ори – Anywhere.

Ріта Ора – Anywhere: дивитись відео онлайн

Наразі ніхто з команди Кіпру не прокоментував припущення фанатів про плагіат. Елена Цагріна потрапила у фінал Євробачення-2021 і продовжує готуватись до конкурсу. 

Хто окрім Кіпру пройшов у фінал Євробачення

  • Норвегія: TIX – Fallen Angel
  • Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  • Росія: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Швеція: Tusse – Voices
  • Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Україна: Go_A – SHUM