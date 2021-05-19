На початку березня представлення пісні Елени Цагріної було під загрозою, оскільки православна церква висловлювала своє незадоволення нею. У пісні начебто пропагуються фізичні та емоційні пристрасті, та прославлення диявола. Незважаючи на це, Елена все ж вийшла на сцену 18 травня та підкорила глядачів яскравою постановкою та новою версією пісні для конкурсу.

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Цагріну з Кіпру запідозрили у плагіаті

Але у мережі глядачі швидко почали писати, що пісня El Diablo дуже перегукується манерою та аранжуванням з піснею Леді Гаги – Bad Romance. Деякі фанати почули схожі мотиви з піснями Alejandro та Poker Face. Образ Цагріної для Євробачення теж нагадував стиль американської артистки – біляве волосся, сяючий сріблястий костюм та рухи з шоу-балетом.

Реакція мережі в інстаграмі

"Гаразд, я збожеволіла, чи інструментал нагадує мені флюїди Bad Romance Леді Гаги?";

"Bad Romance – Леді Гага";

"Це Poker Face від Леді Гаги, тільки дещо інший";

"Схожий виступ на пісню Леді Гаги Bad Romance";

"Bad Romance, привіт?!";

"Невже це Леді Гага?";

"Це просто Bad Romance Леді Гаги!!! Як можна було це допустити???";

"Плагіат з Леді Гаги Bad Romance!";

"Я відчуваю якусь схожість із Леді Гагою, чи це тільки я так думаю? Але це зачіпає";

"Дещо від Леді Гаги";

"Alejandro";

"Леді Гага, але погана її версія".

Пропонуємо переглянути виступ кіпріотки та Леді Гаги, аби порівняти їхні пісні.

Євробачення-2021 перший півфінал – Елена Цагріна – El Diablo: дивитись відео онлайн

Леді Гага – Bad Romance: дивитись відео онлайн

Зокрема, частина фанатів помітила схожість пісні Елени Цагріної із піснею британської співачки Ріти Ори – Anywhere.

Ріта Ора – Anywhere: дивитись відео онлайн

Наразі ніхто з команди Кіпру не прокоментував припущення фанатів про плагіат. Елена Цагріна потрапила у фінал Євробачення-2021 і продовжує готуватись до конкурсу.

Хто окрім Кіпру пройшов у фінал Євробачення