В начале марта представление песни Елены Цагриной было под угрозой, поскольку православная церковь выражала свое недовольство ею. В песне якобы пропагандируются физические и эмоциональные страсти, и прославление дьявола. Несмотря на это, Елена все же вышла на сцену 18 мая и покорила зрителей яркой постановкой и новой версией песни для конкурса.

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Цагрину с Кипра заподозрили в плагиате

Но в сети зрители быстро начали писать, что песня El Diablo очень перекликается манерой и аранжировкой с песней Леди Гаги – Bad Romance. Некоторые фанаты услышали похожие мотивы с песнями Alejandro и Poker Face. Образ Цагриной для Евровидения тоже напоминал стиль американской артистки – белокурые волосы, сияющий серебристый костюм и движения с шоу-балетом.

Реакция сети в инстаграме

"Хорошо, я сошла с ума, или инструментал напоминает мне флюиды Bad Romance Леди Гаги?";

"Bad Romance Леди Гага";

"Это Poker Face от Леди Гаги, только несколько другой";

"Похожее выступление на песню Леди Гаги Bad Romance";

"Bad Romance, привет?!";

"Неужели это Леди Гага?";

"Это просто Bad Romance Леди Гаги!!! Как можно было это допустить???";

"Плагиат с Леди Гаги Bad Romance!";

"Я чувствую какое-то сходство с Леди Гагой, или это только я так думаю? Но это цепляет";

"Кое-что от Леди Гаги";

"Alejandro";

"Леди Гага, но плоха ее версия".

Предлагаем посмотреть выступление киприотки и Леди Гаги, чтобы сравнить их песни.

Евровидение-2021 первый полуфинал – Елена Цагрина – El Diablo: смотреть видео онлайн

Леди Гага – Bad Romance: смотреть видео онлайн

В частности, часть фанатов заметила сходство песни Елены Цагриной с песней британской певицы Риты Оры – Anywhere.

Рита Ора – Anywhere: смотреть видео онлайн

Пока никто из команды Кипра не прокомментировал предположения фанатов о плагиате. Елена Цагрина попала в финал Евровидения-2021 и продолжает готовиться к конкурсу.

Кто кроме Кипра прошел в финал Евровидения