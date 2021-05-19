В начале марта представление песни Елены Цагриной было под угрозой, поскольку православная церковь выражала свое недовольство ею. В песне якобы пропагандируются физические и эмоциональные страсти, и прославление дьявола. Несмотря на это, Елена все же вышла на сцену 18 мая и покорила зрителей яркой постановкой и новой версией песни для конкурса.
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Цагрину с Кипра заподозрили в плагиате
Но в сети зрители быстро начали писать, что песня El Diablo очень перекликается манерой и аранжировкой с песней Леди Гаги – Bad Romance. Некоторые фанаты услышали похожие мотивы с песнями Alejandro и Poker Face. Образ Цагриной для Евровидения тоже напоминал стиль американской артистки – белокурые волосы, сияющий серебристый костюм и движения с шоу-балетом.
Реакция сети в инстаграме
- "Хорошо, я сошла с ума, или инструментал напоминает мне флюиды Bad Romance Леди Гаги?";
- "Bad Romance Леди Гага";
- "Это Poker Face от Леди Гаги, только несколько другой";
- "Похожее выступление на песню Леди Гаги Bad Romance";
- "Bad Romance, привет?!";
- "Неужели это Леди Гага?";
- "Это просто Bad Romance Леди Гаги!!! Как можно было это допустить???";
- "Плагиат с Леди Гаги Bad Romance!";
- "Я чувствую какое-то сходство с Леди Гагой, или это только я так думаю? Но это цепляет";
- "Кое-что от Леди Гаги";
- "Alejandro";
- "Леди Гага, но плоха ее версия".
Предлагаем посмотреть выступление киприотки и Леди Гаги, чтобы сравнить их песни.
Евровидение-2021 первый полуфинал – Елена Цагрина – El Diablo: смотреть видео онлайн
Леди Гага – Bad Romance: смотреть видео онлайн
В частности, часть фанатов заметила сходство песни Елены Цагриной с песней британской певицы Риты Оры – Anywhere.
Рита Ора – Anywhere: смотреть видео онлайн
Пока никто из команды Кипра не прокомментировал предположения фанатов о плагиате. Елена Цагрина попала в финал Евровидения-2021 и продолжает готовиться к конкурсу.
Кто кроме Кипра прошел в финал Евровидения
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM